Nach fünf Zu-Null-Siegen in Folge: Unfassbare Serie der ASKÖ Oedt reißt gegen die Union Dietach

Details Samstag, 28. Oktober 2023 18:21

Der absolute Kracher der Runde 13 in der LT1 OÖ-Liga stieg heute auf dem Kunstrasen der Union PROCON Dietach, als die Ruttensteiner-Truppe den in diesen Wochen alles überstrahlenden Tabellenführer ASKÖ Oedt empfing. Schlussendlich sorgte der Underdog für eine faustdicke Überraschung: Nachdem es zuletzt nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen war, meldeten sich die Dietacher auf eindrucksvolle Art und Weise zurück, bogen dank eines Last-Minute-Treffers den Spitzenreiter mit 1:0 und zogen damit der Russ-Elf nach sieben Siegen en suite, die jüngsten fünf ohne jeglichen Gegentreffer, den Stecker.

Keine Tore in Hälfte eins

Dass der amtierende Meister durch die furiosen Auftritte in der jüngeren Vergangenheit mächtig an Selbstvertrauen zugelegt hat, zeigte die erste halbe Stunde deutlich. Die ASKÖ Oedt war das klar bessere Team, spielte auf Kunstrasen die hohe technische Qualität aus und kreierte gleich mehrere Top-Chancen. Alexander Peter, Manuel Schmidl und Chinonso Emmanuel Eziekwe ließen diese aber ungenützt verstreichen. Ab der 30. Minute fand dann der Underdog aus Dietach besser in die Partie und erspielte sich eine erste gute Gelegenheit. Stürmer Yusuf Efendioglu konnte aber kein Kapital daraus schlagen.

Gastgeber mit Lucky Punch

Was sich vor dem Seitenwechsel bereits angedeutet hatte, verschärfte sich nach Wiederanpfiff. Sicherheit und Selbstverständlichkeit waren wieder zurückgekehrt ins Spiel der Heimischen, die dem Kontrahenten nun mindestens auf Augenhöhe begegneten. Nachdem man sich im bisherigen Saisonverlauf schon des Öfteren auf eigenem Kunstrasen ungewohnt schwergetan hatte, machte man es gegen die bislang beste Mannschaft der OÖ-Liga heute richtig gut – griffig gegen den Ball und mit Esprit sowie Kreativität im vordersten Drittel. Imran Sadriu und Denis Berisha verfehlten bei ihren Chancen das anvisierte Ziel nur knapp. Auch der Leader aus Oedt strahlte stets eine gewisse Gefahr aus, wenngleich man augenscheinlich nicht mehr das starke Niveau der ersten halben Stunde erreichte. Angreifer Eziekwe fand die beste Gelegenheit der Gäste in Durchgang zwei vor. Er scheiterte aber an einem gut parierenden Thomas Genshofer im Kasten der Dietacher. Was die Heimischen heute absolut auszeichnete: Man zeigte Respekt, aber keine Angst vor der Übermannschaft der OÖ-Liga in diesen Wochen und Monaten, agierte mutig und glaubte stets an den Sieg. Jene Herangehensweise wurde belohnt – und zwar in der 2. Minute der Nachspielzeit: Nach einer Standardsituation und folgendem Gestocher im Strafraum Oedts drückte der eingewechselte Eigenbauspieler der Union Dietach Valentin Schwaiger das Leder aus kurzer Distanz über die Linie und schockte den Spitzenreiter spät. Nach der insgesamt dritten Saisonpleite führt die Russ-Truppe zwar weiterhin die Tabelle an, der erste Verfolger aus Ostermiething nahm den Kontakt aber wieder auf. Mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze folgt die Union Dietach auf Rang drei.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Vor zwei Jahren wurden wir Meister in der Landesliga und vergangene Saison Dritter in der OÖ-Liga. Jetzt haben wir die Top-Mannschaft der Liga geschlagen. Ein großer Respekt an meine Jungs!“

Die Besten: Alberto Prada-Vega (IV), Valentin Schwaiger (RMF)

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Die OÖ-Liga ist ausgeglichen. Heute haben wir auswärts gegen den Dritten gespielt. Das ist nicht einfach. Es ist eine bittere Niederlage, weil wir in der ersten Halbzeit die Chancen nicht genutzt haben.“

