Drei Siege am Stück vor der Winterpause! SU St. Martin zieht dank 1:3 an Mondsee vorbei

Die Union Raiffeisen Mondsee kommt mit viel Selbstvertrauen aus zuletzt drei Siegen in Serie zum letzten Spiel der Herbstsaison. Letzte Woche gab es sogar einen 0:5 Auswärtserfolg gegen Bad Leonfelden. Die heutigen Gäste, die SU STRASSER Steine St. Martin/M., haben sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder gefangen und könnten mit einem Sieg Mondsee in der Tabelle der LT1 OÖ-Liga überholen. Dank einer kämpferisch ansprechenden Leistung gelingt das auch und die Gäste gewinnen mit 1:3.

St. Martin geht früh in Führung – Mondsee gleicht aus

Die rund 500 Fans in Mondsee sehen einen giftigen Start der Gäste. Nur rund sechs Minuten sind gespielt, da zieht David Berger aus der Distanz ab und sein Abschluss kann noch abgeblockt werden. Michael Wild nimmt den Nachschuss von der Strafraumgrenze und bringt St. Martin in Führung. In der Folge versuchen sie direkt nachzulegen und die Führung auszubauen. Thomas Pfoser scheitert aber mit seinem Weitschuss an der Latte und Berger vergibt per Kopf aus kürzester Distanz. Wie so oft im Fußball, rächt sich die Chancenverwertung nach etwas mehr als einer halben Stunde und Mondsee gleicht aus. Nach einem individuellen Eigenfehler kann der Gäste-Goalie zuerst noch parieren, der Ball bleibt aber heiß und am Ende eines Gestochers verwandelt Philipp Stadlmann zum Ausgleich, der auch den Pausenstand bedeutet.

Berger Doppelpack sorgt für Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff sind die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. Mondsee übernimmt die Kontrolle und verzeichnet mehr Spielanteile, wirklich zwingend werden sie aber nur selten. Nach gut 20 Minuten in der 2. Halbzeit gelingt es St. Martin über den Kampf zurück ins Spiel zu kommen und die Partie wird wieder offener. Manuel Pichler gewinnt für die Gäste einen Zweikampf auf der Mittellinie und marschiert nach vorne. Auf der Strafraumgrenze angekommen legt er den Ball überlegt quer und der junge Berger bringt St. Martin erneut in Führung. Die Mondseer können ihre Feldüberlegenheit nicht nutzen und geraten in Rückstand, in der Schlussphase versuchen sie zwar nochmal ranzukommen, hochkarätige Möglichkeiten spielen sie sich aber keine heraus. In der Nachspielzeit sorgt Berger für den Schlusspunkt, als er mit letzter Kraft den Ball vom Sechzehner versenkt und seinen zehnten Saisontreffer sowie einen ganz wichtigen Sieg bejubelt.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch, Trainer St. Martin:

“Auf 22 Punkte können wir im Frühjahr aufbauen. Vor allem die zehn Punkte aus den letzten vier Spielen sind super. Heute haben wir uns nicht durcheinanderbringen lassen und wir wollten zu jeder Zeit das Spiel gewinnen. Wir kennen unsere Stärken und wollen im Frühjahr den ein oder anderen Punkt mehr holen als jetzt im Herbst, dann kann nach unten nichts passieren.“

