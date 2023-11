UFC Ostermiething geht im Herbstfinish die Luft aus: Deutliche Pleite gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 10. November 2023 22:29

Plötzlich lebte sie wieder die Chance auf den Herbstmeistertitel in der LT1 OÖ-Liga! Während der Spitzenreiter aus Oedt in den jüngsten beiden Partien arg gestrauchelt war, hatte der UFC Stampfl-Bau Ostermiething zwei Remis geholt. Heute musste man die Reise zur Union Edelweiss antreten. Dort gab es schlussendlich nichts zu holen für die Braunauer, die nach sieben ungeschlagenen Matches am Stück wieder einmal eine Niederlage hinnehmen mussten. Das Ergebnis der ASKÖ Oedt (4:0 gegen die SPG DMS Wels) ist somit irrelevant für den UFC. Herbstmeister ist die Russ-Elf.

Gäste mit kapitalen Fehlern

Bereits in der 5. Minute setzte es den ersten Dämpfer für den Favoriten aus dem Innviertel: Nach Vorlage von Philipp Frühwirth stellte der heute sehr gut aufgelegte Kenan Ramic aus kurzer Distanz auf 1:0. In jener Szene zeigte sich ein erstes Mal, dass der UFC Ostermiething an diesem Abend mit nachlässigem Defensivverhalten immer wieder die Angriffsbemühungen der Heimischen begünstigte. In der Folge fand man zwar durchaus aussichtsreiche Chancen durch die treffsichersten Stürmer der Liga Julien-Lee Richter und Benjamin Taferner vor, in Sachen Effizienz hatten die Linzer dem Kontrahenten aber in diesem Match einiges voraus. In Minute 40 profitierte die Union Edelweiss von einem kapitalen, folgenschweren Lapsus im Defensivverbund der Gäste und erhöhte durch Ramic auf 2:0. Als Vorlagengeber war Sinisa Markovic in Erscheinung getreten. Jene zwei Erfolgserlebnisse sorgten sichtlich dafür, dass Selbstvertrauen und Sicherheit ins Spiel der Kuranda-Elf zurückkehrten am Ende einer insgesamt komplizierten Hinserie.

Union Edelweiss schraubt Ergebnis in die Höhe

Die Truppe aus der Landeshauptstadt erwischte auch einen perfekten Start in den zweiten Durchgang. Und wieder war ein Muster ersichtlich: Die Defensive Ostermiethings lud den Gegner praktisch zu einem weiteren Treffer ein. Eine zu kurze Kopfballrückgabe fing Florin Anitoiu ab und schoss zum 3:0 ein – die Vorentscheidung (46.). Danach machten es die Linzer enorm souverän und ließen den Gegner nicht mehr wirklich ins Spiel kommen. Offensiv fand das Überraschungsteam der Hinrunde kaum mehr statt. Stattdessen schlug noch einmal der Gastgeber zu: In der 4. Minute der Nachspielzeit markierte Ramic mit seinem dritten Treffer an diesem Abend das 4:0, indem er nach einem Einwurf Ostermiethings einen Konter perfekt vollendete. Der Angreifer schweißte das Leder aus rund 14 Metern genau in den Winkel.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kuranda (Trainer Union Edelweiss):

„Heute haben wir das geschafft, was uns in den ganzen Partien nicht gelungen ist. Wir haben unsere Chancen gleich genutzt. Wir haben den Gegner über 90 Minuten dominiert. Es war ein mehr als verdienter Sieg. Wir sind froh über den guten Abschluss einer sehr schwierigen Hinrunde.“

Die Besten: Kenan Ramic (ST), Saldin Pezic (ZDMF)

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Die Niederlage war verdient. Sie geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir haben vor den Toren kapitale Fehler gemacht. Es war ein gebrauchter Tag. Edelweiss war klar besser.“

