Denk-Doppelpack! SPG Pregarten entscheidet Nervenschlacht gegen SPG HOGO Wels 2 für sich

Details Samstag, 02. März 2024 17:16

Ein brutal wichtiges Match in Sachen Abstiegskampf – und das zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt der Saison in der LT1 OÖ-Liga: Der Letzte des Rankings SPG HOGO Wels 2 empfing heute auf eigener Anlage den nur um drei Zähler besser klassierten Tabellennachbarn SPG Algenmax Pregarten. Schlussendlich setzten die Mühlviertler ein sattes Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Man schlug die Messestädter mit 2:1, distanzierte sich von diesen im Zwischenranking um sechs Punkte und überflügelte obendrein den SV Bad Ischl, der gestern gegen die Union Edelweiss den Kürzeren gezogen hatte. Ein perfekter Rückrundenauftakt für die SPG!

Tabellenschlusslicht mit Führung nach nur wenigen Sekunden

Das Match startete katastrophal aus Sicht der Gäste: Vor rund 200 Zuschauern brachen die Welser in der 2. Minute zielstrebig auf dem Flügel durch und brachten das Leder zur Mitte, wo Pregartens neuer Torhüter Tobias Jetzinger noch abwehren konnte. Ein Verteidiger lenkte aber beim Klärungsversuch das Leder selbst über die Linie zum 1:0 für den Inhaber der roten Laterne. Danach brauchte die Nimmervoll-Truppe einige Minuten, um sich von jenem Schock zu erholen und sich gleichsam an die schwierigen Platzverhältnisse zu gewöhnen. Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem beide Teams primär mit hohen Bällen operierten. In der 18. Minute glichen die Pregartner aus: Youngster Lukas Denk, der dem heutigen Match in gewisser Art und Weise seinen Stempel aufdrückte, traf mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck zum 1:1. Die Gäste erhöhten in der Folge den Druck und kamen in Durchgang eins noch zu einer weiteren aussichtsreichen Gelegenheit: Winterneuzugang Tobias Pellegrini verfehlte das anvisierte Ziel aber knapp.

Denk schnürt Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel war die SPG Pregarten das aktivere Team und schaffte es immer wieder, im Angriffsdrittel Akzente zu setzen. Nach guten Schusschancen von Lukas Burgstaller markierte Denk in der 67. Minute die Führung. Abermals war der Mittelfeldakteur mit einem Flachschuss erfolgreich. Die Welser drückten dann noch einmal auf den Ausgleich, eine insgesamt kompakt agierende Defensive des Kontrahenten konnte man aber kein zweites Mal an diesem Nachmittag überwinden. Somit wurde sie Realität, die insgesamt elfte Saisonpleite der Schatas-Truppe, die dafür sorgt, dass man einen weiteren direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt vorerst ziehen lassen muss.

Stimme zum Spiel:

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Es war kein schönes Spiel. Wir sind froh, dass wir gleich einen Dreier geholt haben. Das ist sehr wichtig.“

Die Besten: Lukas Denk (RMF), Tobias Killinger (LV)