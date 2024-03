Faustdicke Überraschung auf Dietachs Kunstrasen – SPG Friedburg/Pöndorf schockt Vizeherbstmeister

Details Samstag, 02. März 2024 16:42

Nach einer starken Hinserie in der LT1 OÖ-Liga startet die Union PROCON Dietach als erster Jäger des Tabellenführers aus Oedt in das Frühjahr. Dieses nahm heute mit einem Heimspiel gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf ihren Anfang. Der Auftakt verlief schlussendlich überhaupt nicht nach Wunsch: Gegen die deutlich schwächer klassierten Braunauer zog man völlig überraschend den Kürzeren und verpasste damit die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.

Union Dietach mit perfekter Antwort auf frühen Rückstand

Vor rund 200 Zuschauern machten es die Friedburger heute vom Start weg richtig gut. Man zeigte sich enorm griffig gegen den Ball und entschied wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld für sich, wodurch der Kontrahent nicht so wirklich die hohe technische Qualität ausspielen konnte. In der 11. Minute stellte der Gast auf 0:1: Durch einen langen Ball kam man hinter die Kette des Kontrahenten und in weiterer Folge vollendete Offensivmann Mattia Olivotto nach einem präzisen Querpass aus rund elf Metern. Die adäquate Antwort des Favoriten ließ aber nicht lange auf sich warten. Lediglich 13 Minuten nach jenem Dämpfer besorgte Stürmer Denis Berisha den zwischenzeitlichen Ausgleich, indem er per Kopf abstaubte.

Winterneuzugang trifft zum Sieg

12 Minuten nach dem Seitenwechsel schockte die SPG den Kontrahenten erneut. Wieder drang man durch einen hohen Ball in die Gefahrenzone vor. In letzter Instanz überhob Markus Wallner, der im Wintertransferfenster von der ASKÖ Oedt nach Friedburg gewechselt war, Dietachs Keeper Thomas Genshofer gefühlvoll zum 1:2. In einem qualitativ hochwertigen, intensiven Match war der Tabellenzweite nun gefordert, um die drohende vierte Saisonpleite doch noch irgendwie abzuwenden. Gegen einen erfrischend, mutig sowie zweikampfstark agierenden Kontrahenten schaffte man es aber nicht mehr, einen richtigen Druck zu entwickeln. Was deutlich ersichtlich war: Die Dietacher dachten in Ballbesitz zu kompliziert. Es gelang nicht, aussichtsreiche Angriffe gut fertigzuspielen.

Stimmen zum Spiel:



Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Es war eine gute OÖ-Liga-Partie. Friedburg hat verdient gewonnen. Wir haben gute junge Spieler dazubekommen und müssen schauen, wo wir im Frühjahr stehen. Ich bin aber optimistisch. Die Tabellenspitze interessiert uns nicht. Gegen Bad Leonfelden geht es in der nächsten Runde wieder bei 0:0 los und wir werden versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war ein Spiel auf einem guten Niveau. Wir sind der verdiente Sieger. Dietach musst du auswärts erst einmal schlagen. Der Sieg ist sehr hoch einzuschätzen. Wir haben uns im Vorhinein aber schon etwas ausgerechnet, weil wir uns im Winter gut verstärkt und in der Vorbereitung gut gearbeitet haben. Wir bleiben aber demütig.“

Der Beste: Halid Hasanovic (IV)