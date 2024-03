Sieg gegen den Tabellenletzten SPG HOGO Wels 2 – SV sedda Bad Schallerbach schreibt im Frühjahr erstmals voll an

Details Samstag, 09. März 2024 19:48

Als eindeutiger Favorit ging der SV sedda Bad Schallerbach, der als Aufsteiger eine insgesamt starke Saison in der LT1 OÖ-Liga absolviert, ins heutige Kräftemessen mit dem Tabellenschlusslicht SPG HOGO Wels 2. Schlussendlich konnte man dieser Rolle gerecht werden – auch wenn der Sieg nicht ganz so eindeutig ausfiel, wie es manche vorab womöglich erwartet hätten.

Wels-Akteur sieht glatt Rot

Vor rund 270 Zuschauern war es in Hälfte eins das Offensivduo des SV sedda Bad Schallerbach, bestehend aus Daniel Gremsl und Alexander Fröschl, das den Defensivverbund der Welser enorm beschäftigte und sich gegenseitig immer wieder gekonnt in Szene setzte. In den Minuten 13 und 22 war man nach technisch feinen, sehenswerten Kombinationen jener beiden Akteure einem Treffer ganz nah. Der offensive Output der Gäste war indes überschaubar. Man fokussierte sich vielmehr auf Kompaktheit und Griffigkeit gegen den Ball, um die so hochveranlagten Individualisten der Renner-Elf, die auch im Kollektiv richtig gut funktioniert, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. In der 44. Minute folgte dann der erste Dämpfer für die SPG an diesem Nachmittag: Nach einem Foul an Ex-Profi Gremsl sah Stefan Holzinger glatt Rot. Den darauffolgenden Freistoß setzte Gremsl an die Stange.

Winterneuzugang mit Tor des Tages

Nach dem Seitenwechsel blieben die Heimischen das aktivere, dominantere Team. Durch Mittelfeldmann Michael Schröttner, der es beherzt aus der Distanz versuchte, fand man die erste gute Gelegenheit in Durchgang zwei vor. Auch danach investierte der Favorit enorm viel gegen einen im Verbund geschickt verteidigenden Kontrahenten in Unterzahl. In der 77. Minute markierte man dann endlich das erlösende 1:0. Nach einer Stadlbauer-Flanke scheiterte Fröschl zunächst am Welser Schlussmann Viktor Ganchev, Winterneuzugang Bayram Gas stand dann aber goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. In der Folge nahm der Inhaber der roten Laterne mehr Risiko und wählte eine offensivere Grundausrichtung. Für einen Treffer reichte es aber nicht mehr.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir haben hochverdient gewonnen. Es war eine richtig starke Leistung gegen einen guten, aber sehr defensiv eingestellten Gegner.“

Die Besten: Dominik Stadlbauer (RV, SV sedda Bad Schallerbach), Michael Schröttner (LMF, SV sedda Bad Schallerbach), Bayram Gas (ZOMF, SV sedda Bad Schallerbach)

Jürgen Schatas (Trainer SPG HOGO Wels 2):

„Es war das erwartet schwere Spiel. Trotz der Niederlage bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, die alles gegeben hat und den Matchplan umsetzte.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.