Rettungseinsatz bei Auswärtssieg – SPG Weißkirchen/Allhaming entführt drei Punkte aus Friedburg

Details Samstag, 09. März 2024 20:15

Die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf hatte für eine Überraschung beim Frühjahrsauftakt der LT1 OÖ-Liga gesorgt, als man die viel besser klassierte Union Dietach auswärts in die Knie gezwungen hatte. Im heutigen Heimmatch gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming wollte man selbstredend nachlegen. Dieses Vorhaben konnte man schlussendlich nicht in die Tat umsetzen. Ein Kräftemessen, das in Durchgang eins eine richtige Schrecksekunde mit sich brachte, entschieden die Zebras für sich, die damit den Druck auf das Top-Trio der Tabelle erhöhen.

Rettungseinsatz nach Luftduell

Vor rund 250 Zuschauern legten die Braunauer, welche nach dem angesprochenen Triumph der Vorwoche mit mächtig Selbstvertrauen in jene Partie gingen, perfekt los. Bereits in der 5. Minute stellte man auf 1:0. Verantwortlich hierfür: Christopher Fürstaller, der per Kopf erfolgreich war. Was aber danach folgte, war enorm bitter und teilweise unerklärlich. Mit zwei dicken Patzern im Defensivverbund brachte man die SPG ins Spiel zurück und ließ jener das Match zu einem derartig frühen Zeitpunkt komplett drehen. Zunächst unterlief Friedburg-Keeper Stefan Huber ein Eigentor (9.). Acht Minuten später markierte Marko Tawdrous, ebenfalls begünstigt durch einen kapitalen Lapsus in der Hintermannschaft der Heimischen, das 1:2. Kurz vor dem Gang in die Kabinen wurde Fußball dann zur Nebensache: Nach einem Luftduell ging Weißkirchens Samuel Grillmayr zu Boden. Weil durch simple Fragen festgestellt wurde, dass er Erinnerungslücken vorweist, rückte wegen des Verdachts einer Kopfverletzung die Rettung an. Die gute Nachricht: Grillmayr musste nicht ins Krankenhaus und konnte nach Abpfiff die Heimreise im Teambus antreten.

Stürmer Florian Templ mit Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel waren die Friedburger gefordert. Man zeigte sich um Kontrolle bemüht und entwickelte phasenweise einen offensiven Druck. Gegen eine stabile Defensive der Gäste konnte man zunächst aber noch keine Nadelstiche setzen. In der 56. Minute war es dann aber so weit: Halid Hasanovic besorgte nach einem Eckball per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Hoffnung, die plötzlich wieder im Lager der Öbster-Truppe aufkeimte, wurde aber nur 6 Minuten später im Keim erstickt. Mit einem sehenswerten, zielstrebig vorgetragenen Angriff hebelten die Zebras den Defensivverbund des Kontrahenten geschickt aus. Schließlich traf Angreifer Templ per Kopf aus zentraler Position, nachdem er von Teamkollege Filip Kajic mit einer präzisen Flanke aus dem Halbraum perfekt bedient worden war. In der Schlussphase lief die SPG Friedburg/Pöndorf noch einmal an, gegen defensiv richtig clever agierende Weißkirchner reichte es aber nicht mehr zu einem weiteren Treffer.

Stimmen zum Spiel:

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Heute hat sicher nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Weißkirchen war einfach cleverer. Sie haben richtig gut verteidigt. Am Beginn war der Spielverlauf eigentlich perfekt für uns. Aus dem Nichts geben wir dann die Partie her. Das ist richtig bitter und das darf uns so nicht passieren.“

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Der Sieg war aufgrund der Chancen verdient. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung.“

Der Beste: Filip Kajic (ZMF, SPG Weißkirchen/Allhaming)

