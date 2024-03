Nächste Pleite – Tabellenschlusslicht SPG HOGO Wels 2 zieht auch gegen SPG Friedburg/Pöndorf den Kürzeren

Details Samstag, 16. März 2024 20:23

In gewisser Art und Weise taumelt der Tabellenletzte SPG HOGO Wels 2 aufgrund eines absolut überschaubaren Punkteoutputs durch die LT1 OÖ-Liga. Heute ging es gegen die in der Rückserie stark verbesserte SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Und jene trat ein weiteres Mal den Beweis an, dass man sich in diesen Tagen und Wochen in einem guten Flow befindet. Die Branauer entführten drei Punkte aus der Messestadt und verbesserten sich im Ranking auf Platz neun, nachdem man auf Position zwölf überwintert hatte.

Öbster-Elf stellt schnell die Weichen auf Sieg

Die Friedburger agierten umgehend druckvoll und legten zudem die nötige Effizienz im Angriffsdrittel an den Tag, womit man den Kontrahenten sofort überforderte. In der 7. Minute stellte Winterneuzugang Markus Wallner mit einem platzierten Schuss ins lange Eck nach Vorlage von Jonas Reitter auf 0:1. Nur 9 Minuten später legte ein weiterer Neuankömmling der zurückliegenden Transferperiode nach. Halid Hasanovic besorgte das 0:2, nachdem er von Marko Peric in Szene gesetzt worden war. Davon ließ sich aber der Inhaber der roten Laterne nicht verunsichern und verkürzte in Minute 20 auf 1:2. Verantwortlich hierfür: Luka Jevtic, der einen Freistoß sehenswert direkt versenkte. In der Folge verabsäumte es der Gast, für eine frühzeitige Entscheidung zu sorgen, auch und vor allem weil man die Effektivität der Anfangsminuten schmerzlich vermissen ließ.

SPG HOGO Wels 2 mit Alu-Pech in der Nachspielzeit

Nach Wiederanpfiff machte es der Underdog gut. Man verzeichnete mehr Ballbesitz, was man sich aber zweifelsohne vorwerfen lassen muss: Richtig zwingend wurde man nicht vor dem gegnerischen Gehäuse. Die Öbster-Truppe legte indes den Fokus nun auf eine kompakte Defensive samt Umschaltsituationen nach Ballgewinn. Mehrere Male kam man dadurch zu aussichtsreichen Chancen. Reitter, Wallner und der eingewechselte Selman Neziri ließen diese aber ungenützt verstreichen. In der Schlussphase nahmen die Welser dann volles Risiko, schmissen alles nach vorne und drängten auf das 2:2. Es wäre der erste Punktgewinn nach fünf empfindlichen Pleiten in Folge gewesen. Daraus wurde aber nichts. In der 91. Minute hatte man Pech, als Aleksandar Plamenov Ganchev den Ball aus spitzem Winkel ans Aluminium setzte.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Schatas (Trainer SPG HOGO Wels 2):

„Es war wie immer: Wir haben brav gespielt, aber verloren. Wir sind zu fehleranfällig, nicht routiniert genug. Der Gegner hat dann verdient gewonnen.“

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen guten Gegner. Gottseidank haben wir die drei Punkte geholt. Es war eine gute kämpferische Leistung von meiner Mannschaft.“

Die Besten: Halid Hasanovic (IV, SPG Friedburg/Pöndorf), Emrah Krizevac (IV, SPG Friedburg/Pöndorf)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.