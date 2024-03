Deutlicher Heimsieg gegen SV sedda Bad Schallerbach – ASKÖ Oedt setzt sich an der Spitze ab

Details Samstag, 16. März 2024 19:43

Der absolute Kracher der 18. Runde in der LT1 OÖ-Liga stieg auf der Anlage der ASKÖ Oedt. Der Tabellenführer und absolute Titelfavorit empfing den ambitionierten Aufsteiger SV sedda Bad Schallerbach. Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte ließ der Leader spätestens ab Durchgang zwei die Muskeln spielen und schoss den Kontrahenten mit 4:0 ab. Weil die ersten Verfolger im Ranking aus Dietach (1:2 gegen die SU St. Martin/M.) und UFC Ostermiething (0:0 in Perg) stolperten, baute die ASKÖ Oedt den Vorsprung an der Spitze auf satte vier Zähler aus.

Kuriose Treffer bringen Russ-Elf in Front

Vom Start weg entwickelte sich ein offenes Match, in welchem der Underdog aus Bad Schallerbach den Heimischen mindestens auf Augenhöhe begegnete. Die Renner-Truppe agierte mutig sowie spielfreudig und fand durch Defensivmann Robert Matesic die erste nennenswerte Gelegenheit der Begegnung vor. In der 27. Minute dann aber der erste Dämpfer für die sedda-Elf: Oedt-Angreifer Chinonso Emmanuel Eziekwe schoss aufs Tor, dabei rutschte ihm das Leder aber über den Rist, sodass es eine brutal unangenehme Flugkurve annahm und sich exakt ins lange Kreuzeck senkte. In Minute 42 schlug dann der Gastgeber ein zweites Mal zu und wieder wurde es kurios: Die Defensive des SV sedda Bad Schallerbach stellte sich unglücklich an und plötzlich zappelte der Ball im Netz, ohne dass die Angriffsabteilung der ASKÖ Oedt richtig zielstrebig agiert hatte. Stürmer Nenad Vidackovic war mit einem Heber erfolgreich. Unmittelbar danach noch eine gute Gelegenheit für die Gäste: Pascal Hofstätter hatte aber nicht das nötige Glück im Abschluss.

Tabellenführer schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel wurde es richtig bitter für die enorm ersatzgeschwächte Truppe aus Bad Schallerbach. Gegen einen mit nun viel mehr Sicherheit agierenden Spitzenreiter und ohne wichtige Stützen im Mannschaftsverbund kam man in den zweiten 45 Minuten gewissermaßen unter die Räder – zumindest ergebnistechnisch. Was festgehalten werden muss: Die Gäste machten es über weite Strecken gut, richtig fordern konnte man den Kontrahenten aber nicht. Dieser führte in Minute 72 die Vorentscheidung herbei. Filip Breskic versuchte es aus extrem spitzem Winkel und Bad Schallerbachs Keeper Josef Gruber lenkte sich den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 0:3. Die Russ-Truppe, die in Durchgang zwei etwa durch Eziekwe weitere Chancen ungenützt verstreichen hatte lassen, schlug in der 90. Minute noch einmal zu. Der eingewechselte Winterneuzugang Gasper Koritnik schob das Leder ins Leere Tor, nachdem er Schlussmann Gruber gekonnt umkurvt hatte.

Stimmen zum Spiel:

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt):

„Wir haben verdient gewonnen – auch in dieser Höhe. In der zweiten Hälfte haben wir super gespielt. Da hatten wir dann auch die nötige Sicherheit, die uns zuletzt etwas abgegangen ist.“

Die Besten: Chinonso Emmanuel Eziekwe (ST, ASKÖ Oedt), Nenad Vidackovic (ST, ASKÖ Oedt)

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Die Ausfälle haben sich heute bemerkbar gemacht. Unser Torwart hat nicht den besten Tag erwischt. Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen.“

