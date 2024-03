SV Micheldorf schwebt weiter auf Wolke 7: Feichtl-Elf fährt gegen SPG Pregarten nächsten Sieg ein

Details Sonntag, 17. März 2024 08:53

Bei der SPG Algenmax Pregarten blieb im Winter kaum ein Stein auf dem anderen, war doch die Hinrunde in der LT1 OÖ-Liga alles andere als nach Wunsch verlaufen. Unter dem neuen Trainer Dominik Nimmervoll zeigten sich die Mühlviertler bereits zum Frühjahrsauftakt stark verbessert und bewiesen gleichsam, dass in der Vorbereitung durchwegs an den richtigen Stellschrauben gedreht wurde. Nun ging es gegen das derzeitige Team der Stunde: SV Grün-Weiß Micheldorf. Die Kremstaler legen bis dato einen absolut furiosen Start in die Rückrunde hin und rückten auch am gestrigen Nachmittag nicht von der Erfolgsspur ab – 3:2 das Endergebnis.

Micheldorf veschläft Start

Dabei legten die Gastgeber, die angesichts der prekären Situation im Tabellenkeller gehörig unter Zugzwang standen, ungemein engagiert sowie entschlossen los und übernahmen folgerichtig in der Anfangsphase das Kommando. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Mühlviertler: Tobias Pelligrini. Der Ex-Profi hatte so gut wie immer seine Füße im Geschehen, wenn es um gefährliche Offensivaktionen seiner Truppe ging. So auch in Minute 22, als sich eben Erwähnter kurzerhand als Torschütze in die Statistik eintrug – ein zu diesem Zeitpunkt absolut verdienter Treffer für die Nimmervoll-Schützlinge. Jenes 1:0 sorgte jedoch gleichsam dafür, dass folglich auch der Gast aus Micheldorf Bestreben und Bemühungen zeigte, einen zweifelsohne verschlafenen Start auf schnellstmögliche Manier wieder auszubügeln. Mit Erfolg: Keine zehn Minuten nach der Heim-Führung war es Mario Biljesko, der nach einer tollen Kombination den Ausgangszustand wiederherstellte.

Kremstaler bestätigen beeindruckende Form

Mit dem Ausgleich im Rücken startete die Feichtl-Truppe mit gehörig Tempo und Intensität in den zweiten Durchgang. Jene Aufbruchsstimmung erhielt allerdings bereits in Minute 51 einen herben Dämpfer: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ging es blitzschnell, Imran Sadriu brachte die Kugel gefährlich in den Strafraum, wo Andreas Helmberger diese unglücklich ins eigene Tor bugsierte – die Spielgemeinschaft aus Pregarten damit wieder vorne. Wirklich beeindrucken ließen sich die Micheldorfer von jenem zweiten Rückschlag an diesem Nachmittag allerdings keineswegs. Es verstrichen abermals nur fünf Minuten, ehe die Kremstaler ein weiteres Mal erbarmungslos zurückschlugen und in Person von Kilian Eckerstorfer zum 2:2 einschossen. Dass die Grün-Weißen am gestrigen Tage so gar keinen Humor verstanden, gaben sie den Mühlviertlern schließlich eine Viertelstunde vor Schluss zu verstehen, als Felix Gerstmayr nach idealem Stanglpass den Ball über die Linie bugsierte und damit das Spiel endgültig zugunsten des so formstarken Gastes drehte – 3:2. Obwohl die Hausherren im Anschluss nochmals alles nach vorne warfen, viele lange Bälle ins letzte Drittel schlugen und dort auch immer wieder für Gefahr sorgten, blieb die Falkl-Elf nun unversehrt und rettete die drei Punkte über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Falko Feichtl (Trainer SV Micheldorf):

„Es war bis zum Schluss eine echte Zitterpartie. Über neunzig Minuten gesehen kann man sagen, dass wir vielleicht eben um das eine Tor besser waren. Pregarten hat das aber wirklich sehr gut gemacht.“

Die Besten: Kilian Eckerstorfer (IV, SV Micheldorf), Martin Kammerhuber (IV, SV Micheldorf), Felix Gerstmayer (ZM)

Details

