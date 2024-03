Union Ostermiething kommt zum dritten Mal in Folge nicht über Unentschieden hinaus - 1:1 gegen Union Dietach

Details Samstag, 23. März 2024 09:58

Deutlich leichtere Zeiten hat in dieser Saison der LT1 OÖ-Liga bereits die Union PROCON Dietach durchlebt. Die Ruttensteiner-Truppe ist personell schwer angeschlagen und findet zudem noch nicht vollauf zu jener Form, die die Mannschaft in jene tabellarische Position gebracht hat, in der man sich zurzeit (noch) befindet. Am gestrigen Freitagabend bot sich nun gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething die Chance zur Trendumkehr. Diese konnte man jedoch nur bedingt nutzen, wurden doch nach neunzig Minuten die Punkte geteilt.

Teams liefern kurzweilige erste Halbzeit

Dabei war es vom Anfang an eine Partie, die der Marke „Topspiel“ absolut gerecht wurde. Mit gehörigem Tempo sowie einer immensen Intensität starteten beide Teams in diese Begegnung und traten gleichsam den Beweis an, dass man sich definitiv zu Recht im vordersten Feld des Klassements befindet. Für den ersten Aufreger zeigte sich nach etwas mehr als einer Viertelstunde der Gastgeber verantwortlich, als man nach einer Standardsituation durch einen Stangen-Treffer hauchzart an der Führung vorbeischrammte. Diese besorgte dann nur wenige Momente später der Kontrahent auf schlichtweg abgebrühte Art und Weise: Nach einem ungeschickten Abwehrverhalten der Hausherren samt unzureichendem Klärungsversuch blieb Yusuf Efendioglu unbeeindruckt und versenkte die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 in den Maschen. In weiterer Folge waren dann die Mühllechner-Schützlinge bemüht, jenen kollegialen Fehler umgehend wieder vergessen zu machen – bis zur Pause allerdings vergebens. Zu kompakt und stabil blieb dahingehend der Abwehrverbund der Gäste, um gegen die Offensivreihen des Gegners in Verlegenheit zu geraten.

Gastgeber erzwingt nach Pause Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhten dann die Heimischen umgehend nochmals die Schlagzahl und schraubten in weiterer Konsequenz den Druck gehörig in die Höhe. Mit präzisen Ballstafetten brachte man den Kontrahenten immer wieder geschickt in Bewegung, um dann im richtigen Moment durch gezielte Tempoverschärfungen entscheidend in die Tiefe zu gelangen. Schließlich belohnte man sich für jene spielerische Dominanz und glich nach einem abgefälschten Freistoß durch Alexander Burgstaller zum 1:1 aus (69.) – zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Es folgte eine richtig heiße Schlussphase, in der beide Mannschaften die drei Punkte vor Augen hatten und dahingehend auch definitiv hochwertige Möglichkeiten vorfanden, diese zu realisieren. Nachdem aufseiten der Heimischen Resul Omerovic aus kurzer Distanz die Kugel über das Gehäuse befördert hatte, scheiterte auf der Gegenseite kurz vor Ablauf der Spielzeit Yusuf Efendioglu an der Innenstange denkbar knapp am Lucky-Punch für die Gäste. Damit blieb es letztlich beim 1:1, womit wohl – angesichts der Schlussminuten – beide Teams nicht gänzlich unzufrieden sein können.

Stimmen zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Es war ein hochklassiges Spiel. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Mit dem Punkt müssen wir leben, natürlich wäre aber ein Sieg schöner gewesen.“

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war eine sehr intensive Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Wir können mit dem Punkt hier in Ostermiething gut leben. Hier etwas mitzunehmen, ist für jede Mannschaft schwierig. Am Ende ist es, finde ich, auch ein gerechtes Unentschieden.“

Die Besten: Julian Vincetic (ZDM, Union Ostermiething) bzw. Adis Dudakovic (RV, Union Dietach), Denis Berisha (ST, Union Dietach)

Details

