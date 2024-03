DSG Union Perg stabilisiert sich langsam, aber sicher – Remis gegen SV Bad Ischl

Details Samstag, 23. März 2024 18:37

Überhaupt nicht nach Wunsch verlief die erste Phase des Frühjahrs für die DSG Union HABAU Perg in der LT1 OÖ-Liga. Nach zwei empfindlichen Derbypleiten meldete man sich aber in der Vorwoche zurück, als man dem viel besser klassierten UFC Ostermiething einen Punkt abtrotzte. Heute sorgte man abermals für Bewegung auf dem Punktekonto – mit einem 2:2-Remis gegen den SV Zebau Bad Ischl. Es handelt sich hierbei um einen enorm wichtigen Zähler. Bei einer Niederlage wäre man nämlich endgültig im knallharten Abstiegskampf angekommen.

Gastgeber schlägt nach frühem Dämpfer zurück

Vor knapp 300 Zuschauern war die DSG Union Perg vom Start weg das klar bessere Team. In Sachen Dynamik, Zweikampfstärke und Zielstrebigkeit im vordersten Drittel war man dem Kontrahenten eindeutig überlegen. Zudem strahlte man in der Anfangsphase insbesondere bei Standards eine gewisse Gefahr aus. In der 19. Minute belohnte man sich für einen bis dato tadellosen Auftritt und stellte verdientermaßen auf 0:1. Daniel Steinbauer traf aus kurzer Distanz. Nur zwei Minuten später aber die adäquate Antwort des SV Bad Ischl, der in der jüngeren Vergangenheit zweifelsohne an Stabilität zugelegt hatte und sich folglich durch Rückschläge nicht mehr so leicht verunsichern lässt wie noch in der Anfangsphase der Saison. Stürmer Mario Petter besorgte nach Vorlage von Innenverteidiger Matus Kunik per gefühlvollem Heber den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die nötige Sicherheit war wieder zurückgekehrt ins Spiel der Zebau-Elf, die weiter am Drücker blieb und in der 43. Minute das Match komplett drehte. Nach einem Halgos-Freistoß gelangte das Leder über Umwege zu Petter, der einen Doppelpack schnürte und somit die Perger zum zweiten Mal an diesem Nachmittag schockte.

Kapitän sichert Perger wichtigen Zähler

Auch in Durchgang zwei kamen die Gäste viel frischer, agiler aus der Kabine. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff kehrte man in die Partie zurück, als Kapitän Markus Derntl nach einem Corner von Ex-Profi Mario Ebenhofer zur Stelle war und den Ball zum 2:2 über die Linie drückte. Der SV Bad Ischl wählte in der Folge eine offensivere Grundordnung und fand noch durchaus aussichtsreiche Gelegenheiten vor, um abermals in Führung zu gehen. Comebacker Rudolf Durkovic und David Jelica verfehlten das anvisierte Ziel aber jeweils knapp. Somit blieb es beim Remis, das am Ende des Tages wohl gerecht ist.

Stimme zum Spiel:

Thomas Heissl (Trainer SV Bad Ischl):

„Es ist ein gerechtes Unentschieden. Mich freut es, dass wir die Drangphasen des Gegners gut überstanden haben und wieder ins Spiel zurückkehren konnten.“

Die Besten: Matus Kunik (IV, SV Bad Ischl), Mario Petter (ST, SV Bad Ischl), Markus Derntl (IV, DSG Union Perg)

