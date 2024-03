Union Mondsee beendet formstarke Serie des SV Micheldorf knallhart: 3:1-Auswärtserfolg der Plasser-Elf

Details Samstag, 23. März 2024 18:44

Der SV Grün-Weiß Micheldorf bleibt weiterhin die Mannschaft der Stunde in der LT1 OÖ-Liga: Die Kremstaler marschieren bis dato ohne eine einzige Pleite durch die Rückrunde, schossen die meisten Tore und schoben sich folgerichtig in der Tabelle auf Zwischenrang sechs. Nun galt es gegen die Union Raiffeisen Mondsee, die immer mehr in Fahrt zu kommen scheint, jenen Trend zu bestätigen. Dies misslang jedoch völlig – man wurde von einer bärkenstarken Plasser-Truppe überrumpelt und kassierte kurzerhand die erste Pleite im neuen Fußballjahr.

Mondsee dominant - Remis zur Pause

Vor einer absolut tollen Kulisse, rund 450 Zuseher mitumfassend, legte der Gast von Beginn an ein enorm hohes Tempo an den Tag, übernahm folglich kurzerhand das Kommando und schaffte es auf diese Art und Weise gleichsam, die Heimischen nie so richtig in die Partie finden zu lassen. Trotz einer gewissen Feldüberlegenheit dauerte es auch aufseiten der Mondseer etwas mehr als zwanzig Minuten, ehe man auch offensiv wirklich zwingend wurde – dann aber dafür richtig: Nach einem tollen Vorstoß über die linke Seite brachte Sebastian Handlechner das runde Leder mustergültig zur Mitte, wo Winter-Neuzugang Noel Huber abgebrüht zur Führung einschob (26.). Jener Vorsprung hielt allerdings nur wenige Minuten: Nach einem Handspiel im Sechzehner versenkte aufseiten der Hausherren Luca David Mayr-Fälten den fälligen Strafstoß eiskalt und stellte damit kurzerhand den Ausgangszustand dieser Begegnung wieder her – wirklich abgezeichnet hat sich jener Treffer allerdings nicht.

Plasser-Truppe vollendet bärenstarken Auftritt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich die Tonart dieser Begegnung kaum – ein über weite Strecken befreit auftretender Gast blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und ließ die in der bisherigen Rückrunde eigentlich so formstarke Truppe der Grün-Weißen kaum zur Entfaltung kommen. Nur selten schafften es die Hausherren, sich aus dem Druck der Mondseer zu lösen und die offensive Qualität, über die man zweifelsohne verfügt, in Szene zu setzen. Umso erfolgreicher blieben dahingehend die Plasser-Schützlinge, die nach einer guten Stunde nochmals entscheidend aufs Gaspedal traten, um in weiterer Folge binnen acht Minuten für glasklare Verhältnisse am Rasen zu sorgen. Nachdem Kevin Brandstätter seine Mannen vom Kreidepunkt zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Führung gebracht hatte, erhöhte Daniel Bares in Minute 68 nach einem idealen Stanglpass auf 3:1. Weil die Micheldorfer im Anschluss nicht mehr jene Durchschlagskraft auf den Platz brachten, die es benötigt hätte, um nochmals für ordentlich Spannung in dieser Schlussphase zu sorgen, brachten die Gäste vom Mondsee den Sieg schlussendlich weitgehend problemlos über die Zeit und beendeten damit auf eiskalte Manier eine beeindruckende Serie der Grün-Weißen.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Es war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung und ein dementsprechend hochverdienter Sieg. Wir freuen uns sehr über die drei Punkte. So kann es nun auch gerne weitergehen.“

Die Besten: Sebastian Handlechner (LMF, Union Mondsee), Tobias Reischl (ZM, Union Mondsee)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.