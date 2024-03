Nach Pleite gegen den Spitzenreiter – SV sedda Bad Schallerbach meldet sich gegen SPG Pregarten eindrucksvoll zurück

Details Samstag, 23. März 2024 19:06

Absolut ernüchternd war das vergangene Wochenende aus Sicht des SV sedda Bad Schallerbach verlaufen: Gegen den Leader der LT1 OÖ-Liga ASKÖ Oedt war man böse unter die Räder gekommen (0:4). Heute zeigte man eine Reaktion und besiegte dank einer ganz starken Leistung den Tabellenvorletzten SPG Algenmax Pregarten. Durch jenen wichtigen Dreier rückte man im Zwischenranking wieder näher an die Konkurrenten aus Ostermiething und Dietach, die gestern im direkten Duell die Punkte geteilt hatten, heran.

Komfortable Pausenführung für den Favoriten

Einen perfekten Start in dieses Kräftemessen erwischte der Aufsteiger, der bereits nach zwei absolvierten Minuten in Führung ging. Verantwortlich hierfür: Stürmer Alexander Fröschl, der nach einer Stadlbauer-Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Im Anschluss spielte sich viel im Mittelfeld ab. In einer Partie, welche sich durch ein vergleichsweise hohes Tempo auszeichnete, wurde die SPG Pregarten in Durchgang eins nie so wirklich gefährlich. Mit den Mühlviertlern muss hart ins Gericht gegangen werden. Zweifelsohne waren unter Neo-Coach Dominik Nimmervoll in der jüngeren Vergangenheit positive Ansätze erkennbar. Heute stieß man aber gegen einen viel besser aufgelegten Kontrahenten an die Grenzen. Es war die schlechteste Leistung der SPG seit Langem. Der SV sedda Bad Schallerbach agierte indes druckvoll und erhöhte kurz vor dem Gang in die Kabinen verdientermaßen auf 2:0, nachdem Fröschl in Minute 26 eine aussichtsreiche Kopfballchance vorgefunden hatte. Nach einem Schuss von Fröschl traf Winterneuzugang Bayram Gas, der sich nach seinem Wechsel sofort ausgezeichnet ins Spiel der Renner-Truppe eingefügt hatte, per Abstauber (43.).

Underdog kann nur noch Ergebniskosmetik betreiben

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig – mit einem Unterschied. Gegen einen weiterhin enorm druckvoll agierenden Kontrahenten fand die SPG Pregarten immerhin phasenweise offensiv statt und kam durch Angreifer Imran Sadriu zu einer guten Gelegenheit, um zu verkürzen und noch einmal Spannung in die Partie zu bringen. Diese blieb aber ungenützt. In der 78. Minute sorgte Fröschl für die endgültige Entscheidung, indem er nach Vorlage des zur Halbzeitpause eingewechselten Tommy Schmidl zum 3:0 einschoss. Dem im Prinzip über die gesamte Strecke unterlegenen Gast gelang in der 87. Minute noch das 3:1 durch Winterneuzugang Tobias Pellegrini. Ihm gelang der Treffer aber wohl aus Abseitsposition.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein völlig verdienter Sieg. Wir waren spielerisch stark. Wir haben die Niederlage der Vorwoche gut weggesteckt. Das ist für die Moral ganz wichtig.“

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„In der ersten Hälfte waren wir komplett unterlegen. Wir hatten keine Chance. Heute waren wir die klar schlechtere Mannschaft. Wir haben uns richtig schlecht präsentiert.“

Die Besten: Valentin Frank (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Ivica Zelic (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Ralph Scharschinger (RMF, SV sedda Bad Schallerbach)

