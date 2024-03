SPG Weißkirchen setzt Siegeslauf der SU St. Martin/M. ein abruptes Ende und übernimmt Tabellenrang zwei!

Details Samstag, 23. März 2024 19:16

Am Samstagnachmittag wartete im Zuge der 19. Runde der LT1 OÖ-Liga ein Duell zweier Mannschaften auf, die zweifelsohne zu den formstärksten Teams der Liga gehören. Sowohl die SU Strasser Steine St. Martin/M.als auch der neue Dritte des Klassements, die SPG Weißkirchen/Allhaming, befinden sich in einem beneidenswerten Flow und sind seit nicht weniger als sieben Partien ungeschlagen. Endet heute eine dieser Serien? Ja, tut sie: In einem packenden Duell setzten sich nach neunzig Minuten hauchzart die Zebras durch und schlossen damit gleichsam bis auf einen Punkt an den Tabellenführer aus Oedt auf.

Zebras nach Startproblemen mit Pausenführung

Vor einer in St. Martin bereits gewohnt gut gefüllten Tribüne starteten die Heimischen gleich mit gehörig Feuer in diese Begegnung und stellten das Visier in den Anfangsminuten dementsprechend offensiv ein. So fanden Michael Wild oder Benito Hemmelmayr binnen der ersten zehn Minuten gleich vielversprechende Möglichkeiten zur frühen Führung vor, verpassten diese jedoch jeweils haarscharf. Auf der Gegenseite benötigten die Olzinger-Schützlinge etwas mehr als eine Viertelstunde, um sich an den schnellen Untergrund und einen zweifelsohne giftigen Kontrahenten anzupassen, ehe man selbst immer mehr Zug zum Tor entwickelte und dementsprechend größere Gefahr ausstrahlte. Dahingehend besonders auffällig und aktiv: Weißkirchens Marko Tawdrous, der gleich mehrfach am Gehäuse der Hausherren anklopfte, um kurz vor dem Gang in die Kabinen letztlich kurzen Prozess zu machen und folgerichtig auf 1:0 für die Gäste zu stellen – ein Treffer zum psychologisch absolut wertvollsten Zeitpunkt.

Ein Treffer macht letztlich den Unterschied

Dass man sich von jenem Nackenschlag kurz vor der Pause so gar nicht vom eigenen Plan abtreiben ließ, stellten die Mühlviertler nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff auf schlichtweg eindrucksvolle Manier unter Beweis und besorgten durch einen präzisen, aber nicht allzu wuchtigen Abschluss des jungen David Berger kurzerhand das 1:1 – ein Spielstand, der allerdings abermals nur fünf Minuten Bestand hatte, ehe ein absolut kaltschnäuziger Gast zum zweiten Mal an diesem Nachmittag nicht lange fackelte und durch einen leicht abgefälschten Schuss von Samuel Grillmayr abermalig in Führung ging. In weiterer Folge entwickelte sich ein rassiges, offenes Match, in dem beide Teams immer wieder Mittel und Wege fanden, dem jeweiligen Kontrahenten im letzten Drittel gehörig Schmerzen zuzufügen, und in weiterer Konsequenz brandgefährlich vor dem Tor aufzukreuzen. Während sich die Zebras dahingehend zweifelsohne den Vorwurf gefallen lassen müssen, das Spiel nicht vorzeitig mit einem weiteren Treffer beruhigt zu haben, zitterten die Hausherren bis in die Schlussminuten um einen noch möglichen Punktgewinn. Daraus wurde letztlich allerdings nichts, die Mühlviertler gingen zum ersten Mal seit sieben Runden als Verlierer vom Platz und verpassten es gleichsam, zur Spielgemeinschaft aus Weißkirchen tabellarisch aufzuschließen.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Beide Mannschaften haben heute gezeigt, dass sie zurecht in der Tabelle so weit vorne stehen. Für uns war das heute besonders wichtig, da wir auch unsere Auswärtsschwäche aus dem Herbst nun einigermaßen unter Kontrolle haben. Es war eine hochklassige Partie, mit dem besseren Ende für uns.“

Der Beste: Emanuel Schreiner (LV, SPG Weißkirchen/Allhaming, ausgewählt von Ligaportal.at)

Details

