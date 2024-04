SPG Pregarten setzt wichtiges Zeichen im Abstiegskampf: Voller Erfolg gegen SU Bad Leonfelden

Details Sonntag, 07. April 2024 09:07

Die SPG Algenmax Pregarten ging mit gehörig Bauchschmerzen ins gestrige Mühlviertel-Derby gegen die SU Vortuna Bad Leonfelden. Seit mittlerweile vier Partien warten die Nimmervoll-Schützlinge in der LT1 OÖ-Ligaauf einen vollen Erfolg. Dementsprechend steht man auch unter Zugzwang, will man den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld nicht endgültig verlieren. Schlussendlich hielt man dem Druck allerdings auf souveräne Manier stand, bezwang den Kontrahenten mit 1:0 und sorgte damit gleichsam für enorm wichtige drei Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Imran Sadriu bereitet Heim-Defensive gehörig Kopfzerbrechen

Vor einer traumhaften Kulisse von rund 500 Zusehern dauerte es nicht lange, bis die Mannschaften auf dem Spielfeld auf Betriebstemperatur kamen. Dahingehend umgehend auffällig: Die Gäste aus Pregarten, die in den letzten Wochen alles andere als einfache Zeiten durchlebten, traten enorm engagiert sowie mit einer unbekümmerten Leichtigkeit auf und spielten sich dahingehend in der Anfangsphase in einen wahren Offensivrausch. Logische Folge das frühe 1:0 durch Imran Sadriu, der nach idealer Burgstaller-Vorarbeit haarscharf ins rechte untere Eck einschoss (14.). Der Torschütze war zweifelsohne der auffälligste Akteur am Rasen, sorgte er doch immer wieder durch technisch hochwertige und blitzschnelle Aktionen für gehörig Probleme im Defensivverbund der Heimischen. Lediglich die Chancenauswertung des Angreifers blieb, so ehrlich muss man sein, ausbaufähig. Kurz vor dem Gang in die Kabinen kamen dann auch die Gastgeber gefährlich vor das Gehäuse, agierten in jener Aktion aber schlichtweg zu wenig zwingend, um doch für den Ausgleich zu sorgen.

Gäste verpassen vorzeitige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik dieser Begegnung wenig. Die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft aus Pregarten blieb weiterhin die zielstrebigere, ja schlichtweg gefährlichere Mannschaft und brachte damit den Kontrahenten in bestechender Regelmäßigkeit gehörig ins Schwitzen. Auf der Gegenseite blieben die Zauner-Schützlinge über weite Strecken vieles schuldig, ließen zeitweise die letzte Entschlossenheit und Aggressivität im Zweikampf vermissen und erwiesen sich dahingehend zumeist nur als zweiter Sieger. Nichtsdestotrotz blieb es angesichts des weiterhin engen Spielstandes bis in die Schlussphase spannend, wobei die Gäste aus Pregarten dem 2:0 deutlich näherkamen als die Heimischen dem Ausgleich. Letztlich hievte die Nimmervoll-Elf die hauchzarte Führung über die Zeit und belohnte sich damit für einen brutal engagierten Auftritt, der für die nächsten Wochen noch für gehörig Auftrieb sorgen kann.

Stimmen zum Spiel

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Es war ein sehr couragierter Auftritt meiner Mannschaft. Wir waren über neunzig Minuten das gefährlichere Team. Einzig und allein die Chancenverwertung war wieder einmal ausbaufähig. Damit haben wir es unnötig lange spannend gemacht.“

Hubert Zauner (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Die Niederlage ist absolut verdient. Wir hatten von der ersten Minute weg kaum Zugriff auf die Partie und haben die nötige Intensität im Zweikampf vermissen lassen. Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum wir so aufgetreten sind. Pregarten hat den Sieg auf jeden Fall mehr gewollt.“

Der Beste: Imran Sadriu (ST, SPG Pregarten)

