Union Dietach steckt weiter in Ergebniskrise: 0:2-Pleite gegen Union Mondsee

Sonntag, 14. April 2024

Trotz eines 3:1-Sieges hinterließ das vergangene Wochenende bei der Union Raiffeisen Mondseezweifelsohne einen bitteren Beigeschmack: So muss die Plasser-Truppe mit Sebastian Handlechner, der sich eine niederschmetternde Knie-Verletzung zuzog, sowie Schlussmann Lukas Eidenhammer aufgrund eines Kieferbruches, auf gleich zwei Leistungsträger für längere Zeit verzichten. Nun stand die Auswärtsreise zur Union PROCON Dietach am Programm – auch die Ruttensteiner-Schützlinge durchlebten durchaus leichtere Zeiten in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga – man wartet seit über einen Monat auf einen vollen Erfolg. Jene Leidenszeit verlängerte sich schlussendlich um zumindest eine Woche, mussten sich die Hausherren letztlich mit 0:2 geschlagen geben.

Knappe Pausenführung für Mondsee

Dabei waren es auch die Gäste, die angesichts der letzten Wochen sinngemäß mit mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit ans Werk gingen und mehr oder weniger von Beginn das Zepter übernahmen. Geschickt ließ man das runde Leder in den eigenen Reihen zirkulieren und verhinderte damit, dass die Hausherren nur ungemein behäbig in diese Partie finden konnten. Zudem präsentierte sich der Gast in punkto Abwehrarbeit als ungemein diszipliniert, kompakt und aggressiv – allesamt Attribute, die die zweifelsohne hochkarätig bestückte Abteilung Attacke des Kontrahenten nie wirklich zur Entfaltung kommen ließen. Schließlich belohnte sich die Plasser-Truppe kurz vor dem Gang in die Kabinen für jene bereits erwähnte engagierte Performance und ging zum psychologisch optimalen Zeitpunkt – in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit – in Führung. Mit einem idealen Steckpass wurde Simon Nussbaumer in Szene gesetzt, der im Anschluss vor dem Kasten abgeklärt blieb, den Schlussmann der Heimischen lässig umkurvte und trocken zum 1:0 einschob.

Gäste lassen nichts mehr anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik dieser Begegnung kaum, bis gar nicht. Mondsee bestimmte mehr oder weniger nach Belieben das Spielgeschehen, während die Ruttensteiner-Schützlinge, wie auch in den letzten Wochen, enorm zu kämpfen hatten, ihre PS auf die Straße zu bringen. Dahingehend müssen sich die Gäste durchaus den Vorwurf gefallen lassen, eine per se eindeutige Partie nicht schon vorzeitig entschieden zu haben – schlicht und ergreifend zu leichtfertig gingen die Mannen vom Mondsee mit ihren Möglichkeiten um, so dass eine frühzeitige Vorentscheidung ausblieb. Dementsprechend blieb es bis in die Schlussminuten ungemein spannend, ehe Daniel Bares nach einer herausragenden Einzelaktion den Auswärtssieg seines Teams endgültig unter trockene Tücher brachte (88.). 0:2 somit der Endstand.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Es war über neunzig Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg. Wir haben das Spiel dominiert und hinten so gut wie gar nichts zugelassen. Wir sind gut drauf momentan, so kann es gerne weitergehen.“

Die Besten: Tobias Karrer (RV, Union Mondsee), Ernst Grundner (IV, Union Mondsee), Maximilian Pössl (IV, Union Mondsee), Tobias Freinberger (LV, Union Mondsee)

Details

