Vierter Sieg in Folge! SPG Friedburg/Pöndorf triumphiert in Bezirksderby

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:59

In der 25. Runde der OÖ-Liga stand das Kräftemessen zwischen der Union Ostermiething und der SPG Friedburg/Pöndorf auf dem Programm. Im Duell zweier Teams aus der Mitte der Tabelle ging es nicht nur um Punkte, sondern auch um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Die Mühllechner-Elf konnte auch am Freitagabend die Ergebniskrise nicht beenden und musste mit einer empfindlichen 0:3-Pleite die vierte Niederlage in Serie einstecken. Die formstarke Spielgemeinschaft hingegen drehte nach einer 1:4-Niederlage im Hinspiel den Spieß, feierte in der Stampfl-Bau Arena den vierten Sieg in Folge und ist zudem seit bereits 357 Minuten ohne Gegentor.

Gäste legen früh vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams versuchten, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Die Gäste aus Friedburg zeigten jedoch früh im Spiel ihre Überlegenheit. In der 13. Minute konnte Jonas Reitter die Führung für die Öbster-Elf erzielen, was den Gästen sichtlich Auftrieb gab. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Friedburg das Spielgeschehen und ließ Ostermiething kaum Raum zur Entfaltung. Trotz einiger Versuche, ins Spiel zu finden, konnte die Heimmannschaft nicht verhindern, dass die erste Hälfte klar an die Gäste ging.

Dominanz der Öbster-Elf setzt sich fort

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien Ostermiething entschlossener, doch die Gäste aus Friedburg behielten ihre Überlegenheit bei. In der 58. Minute erhöhte Kapitän Halid Hasanovic mit einem präzisen Kopfball nach einer Ecke auf 0:2. Ostermiething versuchte, sich zurück ins Spiel zu kämpfen und mobilisierte nochmals alle Kräfte, doch die SPG stand defensiv sehr sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Gäste bewiesen ihre Klasse und Effizienz erneut in der 74. Minute, als der ebenerst eingewechselte Andreas Friedl nach herrlicher Vorarbeit von Markus Wallner zum 0:3 vollendete und seinen Treffer mit einem spektakulären Rückwärtssalto feierte. Trotz einiger Wechselversuche von beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, änderte sich am Spielgeschehen wenig. Friedburg beherrschte das Feld bis zum Schlusspfiff und ließ den Hausherren kaum Möglichkeiten, sich zu entfalten.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

