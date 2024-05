"Nach dem heutigen Spiel ist der Vizemeistertitel wohl vom Tisch" - Union Mondsees sportlicher Leiter Johann Loibichler nach der 0:2-Pleite gegen Friedburg im Interview

Details Samstag, 25. Mai 2024 00:04

Noch alle Chancen auf den Vizemeisertitel in der LT1 OÖ-Liga hat die Union Raiffeisen Mondsee drei Runden vor Ablauf dieser Spielzeit. Auf den begehrten zweiten Rang fehlt lediglich ein Zähler. Nun galt es im Spiel gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf vorzulegen und gleichsam die bärenstarke Serie, elf ungeschlagene Partien am Stück mitumfassend, zu prolongieren. Dieses Vorhaben scheiterte letztlich krachend – man musste sich gegen die Öbster-Truppe nach 80 (!)-minütiger Unterzahl und erbittertem Kampf letztlich doch klar mit 0:2 geschlagen geben (Spielbericht). Das anfangs erwähnte Ziel damit wohl vom Tisch. Ligaportal.at sprach nach dem Match mit dem sportlichen Leiter der Mondseer, Johann Loibichler, und bat um seine Einschätzungen.

Ligaportal.at: Elf Spiele konntet ihr nicht bezwungen werden. Jetzt ist es doch passiert. Wie ordnen Sie die heutige Niederlage ein?

Loibichler: „Wir sind ohnehin schon personell angeschlagen in dieses Spiel gegangen. Das soll aber auf keinen Fall eine Ausrede sein. Der Knackpunkt war heute sicherlich die rote Karte. Friedburg hat dann schon genug Qualität in der Mannschaft, um diese numerische Überlegenheit auch zu nutzen. Dennoch haben wir uns über weite Strecken echt gut gewehrt und sehr lange dagegengehalten. Am Ende geht die Niederlage aber auf jeden Fall in Ordnung.“

Ligaportal.at: Was hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten so ausgezeichnet?

Loibichler: „Wir sind einfach als richtige Einheit aufgetreten und haben uns zudem in einen richtigen Flow gespielt. Da gehen dann auch mal knappe Spiele zu deinen Gunsten aus. Die Automatismen haben einfach super funktioniert. Außerdem hatten wir durch unsere überragende Mittelfeldachse Stadlmann-Brandstätter eine ungemeine Stabilität in unserem Spiel.“

Ligaportal.at: Durch die Niederlagen musstet ihr im Kampf um den Vizemeistertitel etwas federn lassen. Wie wichtig ist euch am Ende die Platzierung?

Loibichler: „Da der Vizemeistertitel bei einem Finalsieg von Oedt im Landescup ein Ticket für den ÖFB-Cup bedeutet, ist die heutige Niederlage schon sehr bitter. Nichtsdestotrotz sind wir ohnehin eher unverhofft in diese aussichtsreiche Position gekommen. Nach dem heutigen Spiel ist das für uns aber wahrscheinlich ohnehin vom Tisch, dafür sind da vorne zu viele Mannschaften zu enge beisammen. Das soll aber unsere sehr starke Saison auf keinen Fall schmälern. Dahingehend können auch die verbleibenden zwei Spiele nichts mehr ändern. Am Ende war es von uns eine sehr gute Meisterschaft 2023/24. Da ist am Ende auch die Platzierung nebensächlich.“

Ligaportal.at: Mit Alexander Peter konntet ihr bereits einen Top-Akteur an Bord holen. Wie laufen die Vorbereitungen bereits im Hinblick auf die kommende Spielzeit?

Loibichler: „Die sind voll im Gange. Es ist uns bereits gelungen, den Stamm der Mannschaft zu halten und konnten mit Christian Brandl von Neumarkt nochmals einen sehr starken Akteur an Bord holen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die neue Saison und werden sehen, was alles möglich sein wird. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall wieder guten Fußball zeigen können und werden. Ich denke, dass es eine sehr spannende Meisterschaft wird.“

SPG Friedburg – Union Mondsee 2:0

Der Beste: Halid Hasanovic (ZM, SPG Friedburg/Pöndorf)

