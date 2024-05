Die SPG Pregarten gibt im Abstiegskampf nicht auf! 2:0-Sieg im Mühlviertel-Derby gegen DSG Union Perg

Details Samstag, 25. Mai 2024 07:39

Für die SPG Algenmax Pregarten geht es im Kampf um den Klassenerhalt in der LT1 OÖ-Liga um alles. Zuletzt holte man nur einen Zähler aus den vergangenen drei Partien. Dementsprechend unter Zugzwang standen die Mühlviertler am Freitagabend, als es im Derby gegen die DSG Union HABAU Perg ging – mit einem vollen Erfolg könnte die Nimmervoll-Truppe wieder gewaltig Feuer in den Abstiegs-Fight bringen und all jenen, die es mit der Spielgemeinschaft halten, neue Hoffnung einhauchen. Letztlich setzte man dieses Vorhaben souverän in die Tat um, besiegte die Prandstätter-Elf mit 2:0 und blieb damit mit dem Viertletzten aus Bad Leonfelden zumindest auf Tuchfühlung. Bitter aus Sicht der Pregartner: Auch der direkte Konkurrent erledigte seine Hausaufgaben und hielt somit den drei Punkte Vorsprung aufrecht.

Blutsch-Alutreffer Highlight aus erster Halbzeit

Vor gut 420 Zuschauern entwickelte sich in Durchgang eins ein rassiges, intensives Spiel, welches aber nicht gerade mit einer Vielzahl an Chancen aufwartete. Der Großteil der Begegnung spielte sich somit im Mittelfeld des Rasens ab, nur selten gelang es den beiden Teams auf spielerische Art und Weise ins letzte Drittel vorzudringen und sich dort in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu bringen. Die meiste Gefahr strahlten dementsprechend die unzähligen Standardsituationen aus. Aber auch dabei ließ man hier wie da noch die nötige letzte Entschlossenheit vermissen, um daraus auch Kapital schlagen zu können. Einem Treffer am nähesten kamen dahingehend noch die Hausherren, die bei einem Freistoß des so technisch versierten Markus Blutsch gehörig Pech hatten – das runde Leder klatschte an die Kreuzlatte. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Doppelschlag entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Gastgeber, die etwas kompakter sowie geradliniger aus den Kabinen kamen und folgerichtig für die ersten Akzente in Halbzeit zwei sorgten. Dabei präsentierte sich die Nimmervoll-Truppe nun schlagartig enorm effizient sowie Eiskalt vor dem Gehäuse, machten nach einer guten Stunde prompt kurzen Prozess und schockten den Kontrahenten durch zwei Treffer binnen zwei Minuten gleich doppelt. Nachdem Manuel Ramskogler nach einer etwas unübersichtlichen Situation zur Stelle gewesen war und den Ball über die Linie bugsiert hatte, legte Augenblicke später Mihajlo Mackic mit einer tollen Einzelaktion kurzerhand nach – 2:0 (57., 59). In weiterer Folge wehrte sich der Gast aus Perg vehement gegen die Niederlage, brachte die Kugel allerdings schlichtweg zu selten gefährlich vor das Gehäuse. Nachdem dann auch noch Cem Aygün mit Gelb-Rot in Minute 79 vom Platz flog, hatten die Heimischen keinerlei Probleme mehr, den so ungemein wichtigen Erfolg über die Zeit zu hieven und damit weiterhin im Kampf um den direkten Klassenerhalt voll mitzumischen.

Stimme zum Spiel

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Die haben wir aber auch unbedingt gebraucht. Bitter ist, dass Bad Leonfelden auch gewonnen hat. Somit hat sich für uns nicht viel geändert. Durch die zweite Halbzeit haben wir uns den Sieg heute aber verdient.“

Die Besten: Andre Stiftinger (TW, SPG Pregarten), Mihajlo Mackic (LMF, SPG Pregarten)

