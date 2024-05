Doppeltorschütze Mario Petter hört im Sommer auf – SV Bad Ischl entführt Punkt aus St. Martin/M.

Details Samstag, 25. Mai 2024 12:29

Seit der Vorwoche hat der SV Zebau Bad Ischl Gewissheit: Man hat den Klassenerhalt vorzeitig gesichert und wird demnach auch in der kommenden Saison in der LT1 OÖ-Liga an den Start gehen. Weitestgehend ohne Druck konnte man daher gestern zur SU Strasser Steine St. Martin/M. reisen. Nach drei Siegen am Stück holte man schlussendlich ein 3:3 gegen die besser klassierten Mühlviertler. Nach Mario Petters Führungstreffer drehte die Luksch-Truppe durch Tore von Michael Wild und David Berger zunächst die Partie. Routinier Rudolf Durkovic sorgte in der 80. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe St. Martins Joker Manuel Pichler stach und das 3:2 markierte. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte aber Petter mit seinem zweiten Treffer an jenem Abend dafür, dass Bad Ischls Serie an ungeschlagenen Matches prolongiert wurde. Nach Schlusspfiff verkündete der Sektionsleiter Stv. Jürgen Schaufler im Interview mit Ligaportal.at unter anderem, dass der Doppeltorschütze im Sommer aufhört.

Ligaportal: Warum hat es zu einem Auswärtspunkt in St. Martin/M. gereicht? Was waren die Gründe?

Schaufler: „Wir haben momentan eine mentale Stärke. Nach drei Siegen am Stück sind wir mit viel Selbstvertrauen nach St. Martin gereist. Wir konnten befreit aufspielen, weil der Abstiegskampf kein Thema mehr ist. Wir hatten wenig zu verlieren. Das hat man gemerkt.“

Ligaportal: Was macht Mario Petter so wertvoll für euer Spiel?

Schaufler: „Er ist ein vielseitiger Stürmer, der die Zwischenräume sucht. Er arbeitet auch ins Mittelfeld zurück. Das ist charakterlich ein top Spieler und Mensch. Am Ende der Saison wird er aber seine Karriere beenden. Am kommenden Sonntag wird er gegen Ostermiething sein letztes Heimspiel bestreiten. Er war in den vergangenen Jahren etwas verletzungsanfällig. Es hat auch familiäre Gründe und er hat Haus gebaut.“

Ligaportal: Rudolf Durkovic traf gegen St. Martin ein Mal. Wird er in der kommenden Saison mit an Bord sein?

Schaufler: „Auf alle Fälle. Er wird auch in die nächste Saison als Kapitän gehen. Wir haben in der kommenden Spielzeit unser 100-jähriges Jubiläum. Das wird er auf jeden Fall noch bestreiten.“

Ligaportal: Mit welchem Ziel geht der SV Bad Ischl in die neue Saison?

Schaufler: „Es kommen wieder starke Mannschaften in die OÖ-Liga. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir haben jetzt eine tolle Rückrunde gespielt. Wenn es so weiter geht, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Es werden aber auch wieder Phasen kommen, in denen es Niederlagen gibt. Das Ziel ist daher klar.“

SU St. Martin/M. – SV Bad Ischl: 3:3

Die Besten: David Berger (SU St. Martin/M., ST), Mario Petter (SV Bad Ischl, ST), Patrick Ambrosch (SV Bad Ischl, ZMF)

