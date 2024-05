„Für den Vizemeistertitel sind noch zwei Siege notwendig!“ – Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner nach Favoritensieg gegen ASK St. Valentin im Interview

Details Samstag, 25. Mai 2024 12:56

Während die ASKÖ Oedt bereits als Meister der LT1 OÖ-Liga feststeht, ist das Gedränge unmittelbar dahinter groß. Mehrere Mannschaften haben noch die Chance auf den Vizemeistertitel. Mit einem am Ende souveränen 4:0-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten ASK Case IH Steyr St. Valentin brachte sich der SV sedda Bad Schallerbach in eine gute Ausgangsposition, was jene Platzierung betrifft. Im Interview mit Ligaportal.at verrät Trainer Erich Renner unter anderem, warum der Vizemeistertitel so wertvoll sein kann. Dafür muss aber auch die ASKÖ Oedt mitspielen.

Ligaportal: Nach drei Partien ohne Sieg habt ihr deutlich den ASK St. Valentin geschlagen. Wie lautete das Erfolgsrezept?

Renner: „Wir waren von Anfang an im Ballbesitz sehr stark und haben Druck erzeugt. Hinten haben wir wenig zugelassen. Wir waren dann früh in Führung und haben in dieser Tonart weitergemacht. Am Anfang der zweiten Hälfte waren wir zu passiv. Mit einem Doppelschlag in den Minuten 59 und 60 konnten wir aber die endgültige Entscheidung herbeiführen.“

Ligaportal: Ihr habt euch jetzt einmal zumindest vorübergehend auf Platz zwei vorkatapultiert. Wie groß ist das Thema Vizemeistertitel im Verein aktuell?

Renner: „Das Thema ist jetzt größer geworden. Wir haben unter der Woche erfahren, dass auch der Zweitplatzierte am ÖFB-Cup teilnehmen darf, wenn Oedt den Landescup gewinnt. Wir peilen den Vizemeistertitel an. Dafür sind aber noch zwei Siege notwendig.“

Ligaportal: Wie weit ist die Personalplanung für die kommende Saison schon fortgeschritten? Wird es Kaderveränderungen geben?

Renner: „Die Planung ist im Prinzip finalisiert. Der Kader wird sich nicht großartig verändern. Es wird den einen oder anderen Zu- beziehungsweise Abgang geben. Namen nenne ich aber noch keine.“

Ligaportal: Sie werden auch in der kommenden Saison das Traineramt bekleiden?

Renner: „Ja. Das Arbeiten in Bad Schallerbach ist toll. Ich habe eine Nähe zum Verein. Ich habe selbst zehn Jahre hier gespielt. Es gibt eine große Freundschaft zu den beiden sportlichen Leitern Thomas Schuster und Harald Ruckendorfer.“

SV sedda Bad Schallerbach – ASK St. Valentin: 4:0

Die Besten: Alexander Fröschl (ST, SV sedda Bad Schallerbach), Ivica Zelic (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Valentin Frank (IV, SV sedda Bad Schallerbach)

