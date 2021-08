5:0! - Union Mondsee schickt SPG Wallern/St. Marienkirchen mit Packung nach Hause

Details Samstag, 21. August 2021 10:06

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Gehörig unter die Räder kam die Union Raiffeisen Mondsee am vergangenen Wochenende, als man sich einer enorm formstarken Truppe aus Friedburg letztlich mit 1:4 deutlich geschlagen geben musste. Nach einem zuvor starken Auftakt sah man sich nun in der 3. Runde der Oberösterreich-Liga mit einem weiteren unangenehmen Kontrahenten konfrontiert. Mit der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen gastierte jedoch eine Mannschaft am Mondsee, die bis dato noch kaum die Erwartungen erfüllte und zudem von enormen Verletzungssorgen und Sperren geplagt wird. Auch am heutigen Abend lief es für die Trattnachtaler so gar nicht rund, mit einem 0:5 wurde man sang- und klanglos nach Hause geschickt.

Frühem Rückstand folgt Ampelkarte für die Gäste

Dabei sollte bereits der Start in die Partie zweifelsohne alles andere als optimal für die Gäste verlaufen, musste man doch bereits ab Minute sieben einem frühen Rückstand hinterherlaufen: Nach einem schnörkellos vorgetragenen Angriff über die rechte Seite kam das Spielgerät zu Tobias Reischl, der nicht lang fackelte und den Ball im langen Eck präzise in den Maschen versenkte. Eine doch ungewohnte Situation für die Neuhofer-Truppe, die sich in Minute 22 nochmals entscheidend verschlechtern sollte. Nach einer angeblichen Schwalbe sah Maximilian Jäger das zweite Mal binnen weniger Minuten den gelben Karton und wurde ungünstig bald unter die Dusche geschickt. Dieser Umstand schien die Trattnachtaler jedoch insofern wachzurütteln, indem sie im Anschluss deutlich mehr Intensität an den Tag legten und in den folgenden Minuten das Spielgeschehen an sich rissen. Als die Gäste bereits mehrfach haarscharf am Ausgleich vorbeigeschrammt waren, nahm Lukas Leitner jeglichen Wind aus den Segeln der Neuhofer-Schützlinge: Nach einem Vergehen im Strafraum trat der erfahrene Stürmer selbst zum Elfmeter an und verwertete eiskalt zum 2:0 – ein herber Nackenschlag für einen Gast, der sich zuvor tapfer in die Partie zurückgekämpft hatte. Das 3:0 durch Thomas Höltschl wenige Augenblicke vor dem Seitenwechsel bedeutete dann mehr oder weniger die Vorentscheidung dieser Partie zugunsten der Hausherren.

Reischl und Leitner schrauben Ergebnis in die Höhe

Durchgang zwei ist schnell erzählt: Während die Elf vom Mondsee aufgrund des komfortablen Vorsprungs nicht mehr jenes Tempo an den Tag legen musste und den Vorsprung weitestgehend gekonnt verwalten konnte, tat sich die Neuhofer-Truppe in Unterzahl sichtlich schwer, ihre gewohnten Tugenden wie beispielsweise ungemeine Kontrolle im Ballbesitz auf den Rasen zu bringen. So waren letztlich die Tore durch abermals Tobias Reischl (in Minute 63) und Lukas Leitner (82. Minute) nur noch die Sahne auf der Torte, die aber auf den Ausgang dieser Partie keinen Einfluss mehr hatten.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sektionsleiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Wir sind natürlich optimal in die Partie gestartet, auch die rote Karte hat uns sicherlich geholfen. Es war aber im Großen und Ganzen die erhoffte Reaktion nach der Niederlage in Friedburg, dahingehend muss man der Mannschaft wirklich ein Lob aussprechen. Genauso wie Wallern hatten wir einige Ausfälle zu verkraften, das konnten wir letztlich einfach besser kompensieren.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Oliver Holzinger (IV), Lukas Leitner (ST), Lukas Paulik (ZM), Tobias Reischl (RM)

Albert Huspek (Sportlicher Leiter SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Nach dem frühen Rückstand konnten wir das Spiel offen gestalten, die rote Karte war dann natürlich spielentscheidend. Wir waren aber auch in Unterzahl gut in der Partie und haben uns auch Chancen herausgespielt. Nach dem Elfmeter war das Spiel dann mehr oder weniger entschieden.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!