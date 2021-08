Union Edelweiss stürzt mit Premierensieg SV Bad Ischl in erste handfeste Krise

Details Samstag, 21. August 2021 19:39

Anspruch und Wirklichkeit klafften bei diesen beiden Teams umgehend arg auseinander: Nach Erfolgen der Vergangenheit berechtigterweise mit hohen Ambitionen in die neue Saison der Oberösterreich-Liga gestartet, legten sowohl die Union Edelweiss als auch der SV Zebau Bad Ischl einen Stotterstart hin. Im heutigen direkten Duell setzten sich schlussendlich die Linzer durch, die hoffen, damit den endgültigen Turnaround geschafft zu haben. Bei der von Verletzungen gebeutelten Scherpink-Truppe aus dem Salzkammergut wird die Lage indes nach nur einem mageren Punkt aus drei Matches zusehends unangenehmer.

Heimischen wird Ausgleichstreffer aberkannt

Der Gast aus der Landeshauptstadt erwischte einen perfekten Start in eine trotz hoher Temperaturen intensiv geführte Partie. Bereits in der zehnten Minute stellte die Kondert-Truppe auf 0:1. Nach einem unglücklichen Handspiel eines Defensivmanns des Gastgebers im eigenen Strafraum behielt Thomas Winkler vom Kreidepunkt die Nerven und verwandelte gekonnt. Zweifelsohne war es die beste Halbzeit, welche die Union Edelweiss in dieser Saison zeigte. Man spielte technisch hochwertigen Fußball, stets mit dem richtigen Tempo für Tempoverschärfungen, um in weiterer Folge aussichtsreiche Chancen zu kreieren. Kenan Ramic oder Jonas Broser ließen diese aber ungenützt verstreichen. Ganz bitter verlief der erste Durchgang indes für tapfer kämpfende Gastgeber: In der 24. Minute musste mit Rudolf Durkovic der vielleicht wichtigste Spieler im Team von Coach Franz Scherpink verletzungsbedingt runter (Cut über dem Auge). Zudem wurde der Kopfballtreffer von Franjo Dramac zum Ausgleich aberkannt, weil das Spielgerät zuvor im Toraus war.

Union Edelweiss stellt mit Treffer Nummer zwei Weichen auf Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Gast sofort extrem durchschlagskräftig und konsequent vor dem gegnerischen Gehäuse. In Minute 61 tankte sich Mittelfeldmann Simon Abraham auf der linken Seite durch und schloss eine sehenswerte Einzelaktion mit einem Schuss ins lange Eck aus spitzem Winkel perfekt ab. Mit Fortdauer der Partie konnten die Linzer aber das mitreißende Tempo nicht mehr ganz halten. Der SV Bad Ischl fand zudem immer besser ins Spiel, begünstigt durch Wechsel, die bei brütender Hitze zweifelsohne für frischen Wind sorgten. In der 77. Minute gelang dann der verdiente Anschlusstreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Laurenz Reindl per Abstauber. In einer insgesamt dramatischen Schlussphase ließen beide Teams noch echte Top-Chancen aus. Nach einem Abseitstor von Ramic hatte Ischl-Stürmer Mario Petter in der 92. Minute den Ausgleich am Fuß – besser gesagt am Kopf. Er konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen.

Stimmen zum Spiel:

Franz Scherpink (Trainer SV Bad Ischl):

“Es war ein verdienter Sieg von Edelweiss. Sie waren cleverer und gefestigter als wir. Wir wissen, dass das eine ganz schwierige Saison für uns wird. Jetzt kommt Oedt. Das wird nicht einfacher. Wir haben defensive Schwächen und geraten daher oft in Rückstand. Das ist mühsam.“

Der Beste: Alexander Preyhaupt (TW)

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Das war eine gute Leistung von uns. Der Sieg ist sicherlich verdient. Es ist verdammt wichtig, dass wir jetzt einmal voll angeschrieben haben. Gegen Oedt haben wir schon eine gute Leistung gezeigt, auf die wir aufbauen konnten. Wir haben das Spiel heute aber unnötig spannend gemacht. Man sieht, dass wir noch nicht ganz auf dem körperlichen Niveau sind, wo wir hingehören.“

Die Besten: Saldin Pezic (ZDMF), Filip Breskic (RV)

