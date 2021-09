Faustdicke Überraschung – SV Grieskirchen mit Kantersieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Samstag, 25. September 2021 19:51

Nachdem man in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur gefunden hatte, schielte die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf wieder auf die Tabellenspitze, welche man vor gar nicht allzu langer Zeit noch innegehabt hatte. Unabdingbare Voraussetzung, um den Sprung auf jene Top-Platzierung der Oberösterreich-Liga zu realisieren, war ein Sieg im Heimspiel gegen den in jüngerer Vergangenheit so gebeutelten SV Pöttinger Grieskirchen. Dieses Vorhaben scheiterte aber krachend – auch und vor allem weil die Griekirchner ein ganz anderes Gesicht als in den Wochen zuvor zeigten.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Eines vorweg: Die SPG Friedburg/Pöndorf ließ heute über weite Strecken der Begegnung beinahe alle Tugenden vermissen, welche das Team in der so erfolgreichen ersten Saisonphase ausgezeichnet hatten. Gleichzeitig überraschten die Gäste mit einer mutigen Spielweise, einem klaren Matchplan und einer vorbildhaften Umsetzung desselben. Es handelt sich hierbei um zwei Tendenzen, die ein derartig verblüffendes Resultat eben zustande kommen lassen. Den Torreigen eröffnete in Minute 19 der heute phänomenal aufgelegte Berat Hoti, der eine Aktion über die rechte Seite perfekt abschloss. Zehn Minuten später erhöhte Ivan Grabovac auf 0:2 nach sehenswert vorgetragenem Konter samt Assist von Daniel Steinmayr. Insbesondere in Hälfte eins war offensichtlich, dass es die Grieskirchner vor allem im Mittelfeldzentrum geschickt machten: Hohe Kompaktheit und galliges Arbeiten gegen den Ball sorgten dafür, dass die technisch so versierten Friedburger kaum zur Entfaltung kamen.

Furthner-Truppe schraubt Ergebnis in die Höhe

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fand ein insgesamt enttäuschend agierender Gastgeber die beste Phase der Partie vor. Bitter in doppelter Hinsicht: Diese war nur von kurzer Dauer und wurde obendrein nicht mit einem Treffer gekrönt. Mersudin Jukic, immerhin Führender der Torschützenliste, fand eine Top-Chance vor, konnte aus jener aber kein Kapital schlagen. In der Folge erhöhte der SV Grieskirchen wieder das Tempo und machte unbeirrt da weiter, wo man vor der Pause aufgehört hatte – mit richtig konsequentem Verhalten vor dem Gehäuse des Kontrahenten. Innerhalb von 14 Minuten legte man drei Volltreffer nach und stellte somit die Weichen endgültig auf Sieg. Zunächst war German Rudelstorfer nach einer Ecke von Hoti mit dem Kopf erfolgreich (68. Minute). Für das 0:4 zeigte sich der eingewechselte Klaus Kapl per spektakulärem Schlenzer aus gut und gerne 25 Metern verantwortlich (76. Minute). Nur sechs Minuten später markierte Hoti das 0:5, indem er einen überfallartig vorgetragenen Angriff perfekt abschloss. Die Friedburger konnten an einem zweifelsohne gebrauchten Tag nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Timo Neuhofer stellte technisch fein auf 1:5. Der Joker verarbeitete den Ball gekonnt mit der Brust, um ihn dann direkt zu nehmen und im Kasten Grieskirchens zu versenken.

Stimmen zum Spiel:

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das war ein ganz bitterer Tag. Von unserer Seite war das heute nichts. Grieskirchen hat sich den Sieg verdient. Wir haben sie gewähren lassen.“

Reinhard Furthner (Trainer SV Grieskirchen):

„Es war ein verdienter Sieg. Meine Truppe hat die Vorgaben super umgesetzt. Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Das betrifft auch die Spieler, die von der Bank kamen. Ein Pauschallob an das Team!“

Die Besten: Berat Hoti (LMF), Thomas Stadler (ZDMF)

