Remis gegen die Union St. Florian – ASK St. Valentin bleibt an der Tabellenspitze

Details Sonntag, 26. September 2021 20:29

Nach Top-Performances in der jüngeren Vergangenheit war der ASK Case IH Steyr St. Valentin als Spitzenreiter in den achten Matchtag der Oberösterreich-Liga gegangen. Gegen die Union T.T.I. St. Florian wollte man selbstredend der Favoritenrolle ein weiteres Mal gerecht werden, um im nächsten Schritt die Tabellenführung zu verteidigen. Schlussendlich wurden beim 1:1 die Punkte geteilt.

Pausenführung für den Underdog

Vor einer tollen Kulisse, in etwa 500 Zuseher mitumfassend, entwickelte sich vom Start weg eine Partie, welche sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegte. Die Offensivfraktionen beider Teams zeigten sich sofort bemüht, für Highlights im vordersten Drittel zu sorgen. Nachdem auf Seiten der Heimischen Daniel Guselbauer und Marco Bühringer aussichtsreiche Chancen liegen gelassen hatten und St. Florians Gernot Falkner ebenfalls kein Kapital aus einer Top-Gelegenheit geschlagen hatte, stellten die Gäste in Minute 32 auf 0:1. Einen zielstrebig vorgetragenen Konter schloss Radek Gulajev perfekt ab. Als aufmerksamer Assistgeber war Robin Mayrhofer in Erscheinung getreten. Nicht unverdient, diese Pausenführung des Underdogs, der es gegen einen in der jüngeren Vergangenheit so formstarken Spitzenreiter ausgesprochen geschickt machte.

Leader findet ins Match zurück

In den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hatte die Union St. Florian die vielleicht beste Phase an diesem Nachmittag. Man verpasste es dabei aber, noch einmal für Zählbares zu sorgen, um den Favoriten doppelt zu schocken. Dieser erhöhte unterdessen ab Minute 55 die Schlagzahl sichtlich. Man schaffte es fortan, enormen Druck zu erzeugen und insbesondere mit temporeichem Spiel über die Flügel einem Kontrahenten, der sich nun tief in die eigene Hälfte zurückzog, zuzusetzen. Lange verteidigte die Gruber-Elf richtig kompakt und zeigte, warum man über eine der besten Defensiven der Liga verfügt. Diese wurde in der 78. Minute dann aber doch noch überwunden: Nach einer Flanke von Felix Bogner köpfte der zentral positionierte Bühringer gekonnt zum 1:1-Endstand ein.

Stimmen zum Spiel:

Harald Guselbauer (sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„St. Florian hat uns nicht viele Möglichkeiten gegeben, zum Torerfolg zu kommen. Wir haben uns die wenigsten Chancen in einer Partie im bisherigen Saisonverlauf erspielt. Dieses 1:1 müssen wir mitnehmen. Wir sind immerhin nach wie vor ungeschlagen und Tabellenführer.“

Der Beste: Daniel Guselbauer (ZOMF)

Wolfgang Gruber (Trainer Union St. Florian):

„Das Unentschieden ist gerecht. Mit einem Remis gegen den Tabellenführer sind wir zufrieden – insbesondere wenn man bedenkt, dass wir einige verletzungsbedingte Ausfälle hatten.“

Der Beste: Amer Hamidovic (IV)

