SV Grieskirchen mit brutalem Lebenszeichen! 3:0-Heimsieg gegen Union Mondsee

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:05

Nach einer zwischenzeitlich beachtlichen ungeschlagenen Serie, Punktegewinne gegen Top-Teams der Oberösterreich-Liga inbegriffen, schlug der SV Pöttinger Grieskirchen zuletzt gegen den direkten Konkurrenten aus Bad Ischl unsanft am Boden der Realität auf – und fand sich plötzlich am vorletzten Tabellenplatz wieder. Wiedergutmachung war folglich am gestrigen Nachmittag bei der Furthner-Truppe angesagt, als man auf eigener Anlage die Union Raiffeisen Mondsee empfing. Auf schwierigem Terrain bot man den Gast stets Paroli, um in der Schlussphase entscheidend zuzuschlagen und mit drei Punkten vom Feld zu gehen.

Überschaubares Niveau in Durchgang eins

Dabei taten sich vor rund 250 Zusehern beide Mannschaften lange schwer, Zugriff auf die Partie zu finden. Ein Umstand, der zum Großteil zweifelsohne dem miserablen Untergrund in Grieskirchen geschuldet war, erwies es sich doch als äußerst anspruchsvoll, auf jenem einen gepflegten Fußball aufzuziehen. Nichtsdestotrotz waren es nach gut fünfzehn Minuten die Gäste aus Mondsee, die nach Startschwierigkeiten erstmals für Gefahr in der Offensive sorgen konnten – und das sogleich gehörig. Denn binnen fünf Minuten hatte Maximilian Grössinger gleich zwei Mal die große Gelegenheit die Mondseer in Front zu bringen, scheiterte jedoch am überragend agierenden Heim-Keeper Cajtinovic oder an der eigenen Präzision. Die Gastgeber hingegen hatten weiterhin ihre Mühen, im letzten Drittel zur Entfaltung zu kommen – schlichtweg zu wenig Kreativität brachte man auf den grünen Rasen, um die Abwehrreihe des Kontrahenten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Gastgeber stechen in Schlussphase eiskalt zu

Umso besser kamen die Hausherren dafür nach dem Seitenwechsel aus den Kabinen. Man zeigte sich nun deutlich zielstrebiger sowie energischer und konnte mit jenen Attributen sogleich für eine gehörige Leistungssteigerung sorgen. Zudem bewies nach etwas mehr als einer Stunde Übungsleiter Reinhard Furthner ein goldenes Händchen, als er Ivan Grabovac auf den Platz brachte, welcher keine 120 Sekunden später den ersten Treffer an diesem Nachmittag bescherte. Erwähnter Akteur reagierte nach einem unzureichenden Klärungsversuch geistesgegenwärtig und schoss überlegt zum 1:0 ein. Ein Tor, das bei den Gästen aus Mondsee sichtlich seine Spuren hinterließ – die Mamoser-Truppe, die über weite Strecken der Partie ohnehin gehörige Schwierigkeiten mit dem unebenen Terrain hatte, kam in weiterer Folge offensiv gar nicht mehr zur Entfaltung. So waren es die Gastgeber, die in der Schlussphase mit einem Doppelschlag den Kontrahenten endgültig ausschalteten und gleichsam für ungemein wichtige drei Punkte im Abstiegskampf sorgten. Michael Kapl (84.) sowie abermals Joker Grabovac (87.) fixierten in den Schlussminuten dieser Partie den 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Robert Marc Steiner (Sportlicher Leiter SV Pöttinger Grieskirchen):

„Das war ein enorm wichtiger Heimsieg. Wir hatten in der ersten Hälfte unsere Probleme, vor allem nach vorne haben wir zu wenig Chancen kreiert. Das 1:0 war dann der Dosenöffner. Wir sind eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt, von dem her war es heute von jedem einzelnen eine starke Leistung.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Matthias Leibetseder (ST), German Rudelstorfer (IV)

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Es ist momentan einfach der Wurm drinnen. Wir haben es heute nicht verstanden, uns an den schwierigen Untergrund anzupassen und auch unsere Spielweise diesbezüglich zu adaptieren. Es ist ungemein anspruchsvoll, auf solch einem Rasen ein geordnetes Passspiel, das wir für gewohnt pflegen, aufzuziehen. Das haben wir heute nicht geschafft. Jetzt gilt es aber den Blick nach vorne zu richten und in den verbleibenden Partien noch für wichtige Punkte zu sorgen.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!