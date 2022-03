Deutlicher Auswärtssieg – ASK St. Valentin verpasst Tabellenschlusslicht ASKÖ Donau Linz heftige Packung

Details Freitag, 25. März 2022 22:17

Nach zuletzt zwei Siegen am Stück gegen abstiegsbedrohte Teams ging der ASK Case IH Steyr St. Valentin mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen ins Kräftemessen mit der ASKÖ Donau Linz. Schlussendlich wurden die Niederösterreicher ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht und schossen einen weiteren Kontrahenten aus der absolut kritischen Zone des Rankings der Oberösterreich-Liga mit 4:0 ab. Für die Kleinmünchner wird die Lage indes immer ungemütlicher.

Gäste stellen früh Weichen auf Sieg

Vor in etwa 350 Zuschauern holte der ASK bereits in den Minuten 3 und 17 zum Doppelschlag aus und stellte die Mittermayr-Elf, die sich nach schwierigen ersten Frühjahrswochen und der jüngsten Corona-Zwangspause ohnehin in keiner beneidenswerten Situation befindet, vor eine brutal schwierige Aufgabe. Für das erste Tor an diesem Abend zeigte sich jedenfalls St. Valentins Kapitän Daniel Guselbauer verantwortlich, der Härte und Präzision gewinnbringend kombinierte und sehenswert aus beträchtlicher Distanz erfolgreich war. 14 Minuten später erhöhte Offensivkollege Thomas Fröschl gekonnt auf 0:2. Die ASKÖ Donau Linz hatte in der Folge mehr von der Partie. Nennenswerte Chancen vermochte man aber nicht zu kreieren. Schon in Hälfte eins deutete sich an, was sich nach dem Seitenwechsel intensivierte: Die Gäste waren heute einfach cleverer, reifer, abgezockter.

Zwei Tore aus Ecken besiegeln Heimpleite der Linzer

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich früh, dass die Heimischen einfach nicht die Mittel hatten, um gegen den Favoriten aus Niederösterreich für eine Überraschung zu sorgen. Erschwerend hinzu kam: Nach den vielen positiven Fällen und den damit einhergehenden Personalproblemen in der jüngeren Vergangenheit schwand die Hoffnung auf einen Punktgewinn immer mehr, je näher es mit fortschreitender Spieldauer an die physischen Grenzen ging. Die Riedl-Elf aus St. Valentin legte in Minute 58 indes unbeirrt nach. Matthias Gattringer war nach einem Eckball erfolgreich. Ein Corner diente auch als Wegbereiter des 0:4-Endstands, für welchen sich Jovica Sormaz verantwortlich zeigte (92.). Nicht unterwähnt bleiben darf, dass der Gastgeber unmittelbar danach seine beste Chance der Partie vorfand, Edvin Orascanin brachte den Ball aus aussichtsreicher Position aber nicht im Gehäuse des Kontrahenten unter.

Stimme zum Spiel:

Marco Mittermayr (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„St. Valentin hat eine sehr gute Mannschaft. Sie waren heute eine Klasse besser als wir und haben somit verdient gewonnen. In der Tabelle ist hinten alles ganz eng beisammen. Jetzt haben wir das sehr wichtige Nachtragsspiel gegen Grieskirchen vor der Brust. Mit einem Sieg kann man sich da ganz schnell aus der Abstiegszone hieven.“

Die Besten:

ASK St. Valentin: Daniel Guselbauer (OMF), Thomas Fröschl (ST)