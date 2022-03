Union St. Florian mit gewaltigem Lebenszeichen! Erster voller Erfolg unter Neo-Coach Schimpl gegen SV Grieskirchen

Details Freitag, 25. März 2022 22:49

Brutal starker Herbst, erschreckend schwacher Rückrundenauftakt, überraschender Trainerrücktritt – eine kurze Beschreibung der ungemein komplizierten derzeitigen Situation der Union T. T. I. St. Florian. Mit David Schimpl ist nun ein neuer Mann gefragt, den Sängerknaben umgehend wieder Leben einzuhauchen und diese in der Oberösterreich-Liga wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Die nächste Möglichkeit dafür bot sich am heutigen Abend vor heimischem Publikum gegen den SV Pöttinger Grieskirchen. Diese packte man umgehend am Kragen, zeigte sich sogleich formverbessert und brachte die ersten drei Punkte im Frühjahr unter Dach und Fach.

Keine Tore in Halbzeit eins

Vor rund 200 Zusehern zeigten sich zunächst die Gäste aus Grieskirchen um die Spur aktiver, zielstrebiger. Doch auch die Sängerknaben schlossen mehr oder weniger nahtlos an jener Leistungssteigerung an, die man bereits in der Vorwoche beim Duell gegen den Leader aus Oedt anklingen ließ. Einziges Manko bei der Elf von Neo-Coach David Schimpl blieb zunächst die fehlende Durchschlagskraft im Angriffsdrittel. Dort gelang es über weite Strecken des ersten Durchgangs den Gästen für mehr Gefahr zu sorgen – des Öfteren mussten sich die Hausherren dahingehend bei ihrem heute überragend aufgelegten Schlussmann Rene Engl bedanken, der am heutigen Abend das Vertrauen im Gehäuse der Sängerknaben geschenkt bekam und dieses mit teils großartigen Paraden umgehend rechtfertigte. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Sängerknaben stark verbessert

Egal was David Schimpl seiner Truppe in der Pause mit auf den Weg gegeben hat, es sollte augenblicklich Wirkung zeigen. Die Charakteristik der Partie änderte sich nämlich nun dergestalt, dass plötzlich die Hausherren nicht nur defensiv nochmals um einiges kompakter standen, sondern nun auch in der Offensive regelmäßig für Akzente sorgten. Man war nun dem Kontrahenten stets einen Schritt voraus und wusste diesen Umstand umgehend in Zählbares umzumünzen. So dauerte es in Durchgang zwei keine fünf Minuten, bis die Gastgeber Nägel mit Köpfen machten und nicht unverdient in Führung gingen: Nach einer Flanke von der linken Seite legte Robin Mayrhofer – ob beabsichtigt oder nicht sei in diesem Falle dahingestellt – das runde Leder ideal auf den einlaufenden Radek Gulajev auf, der aus kurzer Distanz keine Probleme mehr hatte und die Kugel über die Linie beförderte – 1:0. Im Anschluss blieben sich die Sängerknaben ihrer Linie treu, verteidigten konzentriert und ließen den Gegner aus Grieskirchen kaum mehr in die gefährliche Zone vordringen. Selbst strahlte man immer wieder über Konter eine Gefahr aus, verabsäumte es jedoch auf diesem Wege, frühzeitig für eine Entscheidung zu sorgen. Nichtsdestotrotz brachten die Schimpl-Schützlinge die drei Punkte souverän über die Zeit und sorgten zugleich dafür, dass die Formkurve weiter nach oben zeigt.

Stimme zum Spiel

Mario Bramberger (Union T. T. I. St. Florian):

“Wir haben heute wieder einen immensen Kampfgeist auf das Spielfeld gebracht, der in unserer Situation so unglaublich wichtig ist. Zudem konnten wir auch in der Offensive immer wieder für Nadelstiche sorgen und waren zum Schluss dem 2:0 näher als Grieskirchen dem Ausgleich. Der Sieg geht denke ich in Ordnung.“

Die Besten: Rene Engl (TW), Robin Mayrhofer (RMF)