Situation immer dramatischer – SPG Weißkirchen/Allhaming fügt Tabellenletzten ASKÖ Donau Linz nächste Pleite zu

Details Freitag, 01. April 2022 22:20

Die ASKÖ Donau Linz war in den vergangenen Wochen in eine handfeste Ergebniskrise geschlittert. Weil es der Verein aus der Landeshauptstart auch davor verpasst hatte, nachhaltig für richtig Bewegung auf dem Punktekonto zu sorgen, bedingte erwähnter Negativlauf prompt, dass man ans absolute Tabellenende abrutschte. Schon vor der 20. Runde in der Oberösterreich-Liga war klar, dass ab sofort jedem Match gewissermaßen Endspielcharakter zukommt. Das erste verlor man heute gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming, welche ihrerseits Wiedergutmachung betrieb nach dem kleinen Ausrutscher gegen den SV Bad Schallerbach in der Vorwoche.

Pausenführung für den Favoriten

Gegen einen weitaus besser klassierten und deutlich stärker einzuschätzenden Kontrahenten zeigte ein insgesamt extrem mutig auftretender Gast heute über die gesamte Distanz eine ansprechende Leistung. Der bekannten spielerischen Qualität der Weißkirchner begegnete die ASKÖ Donau Linz insbesondere mit Aggressivität und Laufintensität. Effektiver präsentierten sich dann aber doch die Zebras, die in Minute 41 auf 1:0 stellten, nachdem Michael Schröttner zuvor bereits eine Top-Chance vergeben hatte: Daniel Kerschbaumer fasste sich aus beträchtlicher Distanz ein Herz und hielt voll drauf. Zunächst sah es danach aus, dass er den Ball in den Weißkirchner Nachthimmel schießen würde. Das Spielgerät nahm dann aber eine abenteuerliche und für Donau-Keeper Bastian Horner ungünstige Flugkurve an, sodass es sich hinter ihm ins Tor senkte.

SPG Weißkirchen/Allhaming schraubt Ergebnis in die Höhe

Einen perfekten Start in den zweiten Durchgang fanden die Gäste vor, die sich in Minute 49 für die Mühen der ersten Hälfte belohnten und auf 1:1 stellten. Nach einem Eckball und anschließendem Getümmel vor dem Weißkirchner Gehäuse schaltete Edvin Orascanin am schnellsten und schoss zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Die ASKÖ Donau Linz blieb danach aktiv und schöpfte sichtlich Hoffnung, hier eine faustdicke Überraschung zu realisieren. Dieses Vorhaben scheiterte aber krachend, auch und vor allem weil der Kontrahent reifer, abgeklärter, souveräner im Angriffsdrittel agierte. Die SPG Weißkirchen/Allhaming stellte in der 65. Minute auf 2:1 durch Schröttner, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. In der Folge warfen die Gäste alles nach vorne. Mehr als Halbchancen verzeichnete man aber nicht. Die sich nun ergebenden Räume bespielte die Olzinger-Elf unterdessen nahezu perfekt, sodass man in der 71. Minute den Schlusspunkt setzen konnte. Nach Vorlage von Florian Templ besorgte Oliver Pollak den 3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben am Ende des Tages zwei Tore mehr erzielt als der Gegner und hatten die besseren Chancen. Nach dem Remis gegen Bad Schallerbach war der Sieg nun wichtig. Wenn es zuhause gegen den Letzten geht, erwartet jeder einen Sieg.“

Die Besten: Tim Leon Williams (LV), Hristo Krachanov (ZMF)

Marco Mittermayr (Trainer ASKÖ Donau Linz):

“Wir haben heute einer Top-3-Mannschaft mehr als Paroli geboten. Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Das war wahrscheinlich unsere beste Saisonleistung. Das macht Hoffnung und Mut, was die nächsten Aufgaben betrifft.“

Fotocredit: Klaus Haslinger