SPG Wallern/St. Marienkirchen erhöht Druck auf Platz vier - Auswärtserfolg gegen DSG Union Perg

Zum Duell zweier im Frühjahr ungemein starken Mannschaften kam es am gestrigen Nachmittag im Mühlviertel, als die DSG Union HABAU Perg die sich im Aufwind befindliche SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfing. Letztere schielt nach einer Saisonhälfte auf Platz vier der Oberösterreich-Liga – angesichts des so hochwertigen Kaders wohl das Mindestziel. Diesem kam man nun einen Schritt näher, als man sich in der Fremde keine Blöße gab und souverän mit drei Punkten wieder die Heimreise antrat.

Überschaubarer erster Durchgang

Was den Unterhaltungswert dieser Begegnung betrifft, ließen die beiden Teams insbesondere in Halbzeit eins einiges zu wünschen übrig. So spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld ab, während Torchancen hier wie da schlichtweg Mangelware blieben. Zwar bestimmten die Gäste aus dem Trattnachtal weitestgehend das Spielgeschehen und standen im Abwehrverbund ungemein kompakt, allerdings schaffte es die Neuhofer-Elf nicht, die zuletzt so groß aufspielende Offensivreihe zwingend in Szene zu setzen. Auf der anderen Seite ein ähnliches Bild, taten sich doch auch die Hausherren ungemein schwer, auf schwierigem Untergrund für klare Einschussmöglichkeiten zu sorgen. Dementsprechend torlos ging es nach 45 Minuten in die Kabinen.

Trattnachtaler packen nach Aygün-Stangentreffer die Offensivpower aus

Nach dem Seitenwechsel sollte sich dann nicht nur die Charakteristik, sondern damit einhergehend auch zugleich die Spannung deutlich erhöhen: Nach gerade einmal fünf Minuten hatten zunächst die Gastgeber gehörig Pech, als Cam Aygün bei einem Abschluss nur den Pfosten traf. Praktisch im Gegenzug schlugen dann aber die Trattnachtaler auf brutale Art und Weise zu und bestraften den Kontrahenten damit postwendend: Michael Schildberger setzte Oliver Affenzeller ideal in Szene, dieser ließ technisch versiert sowie ungemein zielstrebig einen Gegenspieler noch aussteigen, um dann souverän zum 1:0 einzuschießen. In weiterer Folge waren die Gäste dann bemüht, einen weiteren Treffer nachzulegen und damit gleichsam für etwas Ruhe im eigenen Spiel zu sorgen. Auf der Gegenseite bissen sich die Hausherren in regelmäßigen Abständen die Zähne an einer, vor allem in der jüngeren Vergangenheit so stabil gewordenen Defensive der Gäste, aus. Letztlich sorgte in Minute 89 Edin Ibrahimovic aufseiten der Trattnachtler, wenn auch sehr spät, für klare Verhältnisse und brachte damit den wichtigen Auswärtserfolg unter Dach und Fach.

Stimme zum Spiel

Albert Huspek (Sportlicher Leiter SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es war ein sehr kampfbetontes, hitziges Spiel. In Halbzeit eins gab es praktisch keine echte Torchance auf beiden Seiten. Der Schlüssel zum Erfolg war heute aber sicherlich die Defensive. Es war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung!“

Die Besten: Pauschallob bzw. Oliver Affenzeller (ST), Michael Schildberger (ZM)