Derby wird zur Katastrophe für den SV Grieskirchen – SPG Wallern/St. Marienkirchen feiert Kantersieg

Details Freitag, 29. April 2022 21:36

Grundsätzlich stabil hatte sich der SV Pöttinger Grieskirchen bislang im Abstiegskampf der Oberösterreich-Liga präsentiert. Die Truppe von Coach Reinhard Furthner sammelte konstant Punkte, um sich im Saisonfinish in eine annehmbare Ausgangslage zu manövrieren. Im heutigen Derby gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen sollte es selbstredend in dieser Tonart weitergehen. Jenes Vorhaben scheiterte aber krachend. Man kam gegen den so formstarken Lokalrivalen gehörig unter die Räder. Das 7:4 war der bereits fünfte Sieg in Serie der Neuhofer-Truppe.

Favorit dreht Partie noch in Hälfte eins

Die Erfolgserlebnisse des SV Grieskirchen waren an einem insgesamt denkwürdigen Abend bis kurz vor Abpfiff rar gesät auf dem Kunstrasen der SPG. Eines dieser brachte aber die 25. Minute mit sich: Klaus Kapl überwand Wallerns Keeper Daniel Zach zum 0:1 – nicht unverdient in Anbetracht der Tatsache, dass die Gäste dem im Ranking klar besser klassierten Kontrahenten bis dato auf Augenhöhe begegneten. Die Zaunerboys, mehr Ballbesitz als der Gegner verzeichnend, präsentierten sich in Hälfte eins aber schlichtweg effektiver und drehten das Match noch vor dem Pausenpfiff durch einen Doppelschlag in den Minuten 29 und 31: Zunächst besorgte Philipp Mitter nach einem Einwurf von Affenzeller per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Augenblicke später markierte Dejan Misic mit einem platzierten Schuss aus rund 15 Metern das 2:1.

8 Volltreffer in Durchgang zwei

Nach dem Seitenwechsel hob die Neuhofer-Truppe das eigene Spiel noch einmal auf ein neues Level. Was die Heimischen in Sachen Kombinationen, Tempo und Abschlussstärke boten, war phasenweise schlichtweg atemberaubend. Mit derartigen Attributen überforderte man den Kontrahenten regelrecht. In den Minuten 57 und 60 erhöhten Affenzeller und sein kongenialer Offensivpartner Florian Spitzer auf 4:1. Spätestens jetzt war der SV Grieskirchen gebrochen – zu kräftezehrend das Match bislang gegen ein Team, das Ball und Gegner geschickt laufen ließ, stets mit dem richtigen Timing für Tempoverschärfungen, um in die letzte Zone vorzudringen. Für das 5:1 zeigte sich Mittelfeldregisseur Sinisa Markovic verantwortlich, der nach einer hohen Hereingabe gekonnt einnickte (67). Fünf Minuten später der nächste Dämpfer für nun bemitleidenswerte Gäste: Affenzeller versenkte die Kugel sehenswert aus beträchtlicher Distanz per Kopf. Dann schlug aber noch einmal die Furthner-Elf durch Ivan Grabovac zurück in einer Partie, die längst entschieden war – 6:2 (76.). Berauschend aufspielende Gastgeber blieben aber auch in der Schlussphase enorm effektiv. Der kurz zuvor eingewechselte Denny Schmid vollendete einen zielstrebigen Angriff über das Zentrum perfekt zum 7:2. Und der SV Grieskirchen? Dieser betrieb in der Nachspielzeit durch einen Doppelschlag von Grabovac und Daniel Steinmayr noch Ergebniskosmetik – 7:4. Endstand. Durchatmen nach einem absolut verrückten, rasanten, spektakulären Derby, das dafür sorgt, dass die Luft für die Gäste im Abstiegskampf dünner wird.

Stimme zum Spiel:

Albert Huspek (sportlicher Leiter SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war ein überragendes OÖ-Liga-Match. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Am Schluss haben wir uns noch zwei Patzer geleistet. Diese sollen aber gar nicht zu viel betont werden. Wir sind vielmehr happy, dass wir sieben Tore geschossen und sehr gut gespielt haben.“

Die Besten: Jakob Karlinger (RV), Oliver Affenzeller (ST), Sinisa Markovic (ZOMF)