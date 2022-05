Tabellenführung zurückerobert! SPG Weißkirchen/Allhaming schlägt Union St. Florian und strahlt wieder von der Spitze

Details Freitag, 06. Mai 2022 23:26

Die Marschroute bei der SPG Weißkirchen/Allhaming ist nach wie vor klar: Der Titel in der Oberösterreich-Ligasoll her! Jene Ambitionen unterstrich man auch am vergangenen Wochenende, als man gegen St. Valentin trotz personellen Veränderungen die Partie drehte und schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz ging. Nun sollte sinngemäß gegen die kriselnde Union T. T. I. St. Florian der nächste Dreier nachgelegt werden – mit Erfolg: Letztlich besiegte man die Sängerknaben auswärts mit 3:1, feierte den fünften Sieg aus den jüngsten sechs Runden und krallte sich damit umgehend wieder die Tabellenführung!

Gäste mit bärenstarkem ersten Durchgang

Trotz nach wie vor schwieriger Umstände bei den Zebras, die mit Florian Templ aufgrund einer Mittelfußfraktur einen der wichtigsten Akteure im eigenen Offensivspiel vorgeben müssen und mit Oliver Pollak einen weiteren Verletzten zu beklagen haben, lieferte man in Durchgang eins eine schlichtweg starke Performance ab. Bereits nach sechzehn Minuten stellten die Olzinger-Schützlinge auf 1:0, als Valentin Seidel nach einer Schröttner-Vorlage eiskalt blieb und zur Führung aus kurzer Distanz einschoss. Auch im Anschluss blieben die Gäste die klar aktivere, aber auch deutlich gefährlichere Mannschaft. Die Sängerknaben, bei denen das Debut des neuen, alten Übungsleiters Wolfgang Gruber nicht nach Wunsch verlaufen war, hingegen taten sich schwer, gegen einen kompakten Abwehrverbund der Zebras ein wirksames Mittel zu finden. Ganz anderes wie bereits erwähnt die Gäste, die sich munter durch die gegnerischen Defensivreihen kombinierten, nur um praktisch mit dem Halbzeitpfiff – wohlgemerkt ein psychologisch idealer Zeitpunkt – die Führung weiter zu erhöhen: Michael Schröttner vollendete den Angriff und markierte damit Saisontreffer Nummer 12.

Gastgeber zeigt starke Reaktion, bleibt jedoch punktelos

In Durchgang zwei dann plötzlich eine verkehrte Welt in St. Florian: Auf einmal waren es die Hausherren, die Lust am Fußball bekamen, das Geschehen sowie das Kommando in die Hand nahmen und damit das Ruder postwendend herumrissen. Die Gruber-Elf erarbeitete sich nun in bestechender Regelmäßigkeit Torchance um Torchance und drückte damit förmlich auf den Anschlusstreffer. Eben dieser sollte schließlich in Minute 77 fallen, als Robin Mayrhofer nach einer unzureichenden Abwehr von Gäste-Keeper Höbarth geistesgegenwärtig reagierte und zum 1:2 einschoss. Es war der Beginn einer nun vogelwilden Schlussphase, in der es hin und her ging. Die Sängerknaben schielten nun sinngemäß auf den Ausgleich, investierten dementsprechend Mann und Maus in die Offensive und offenbarten damit jedoch auch gehörige Räume für die Zebras, die diese nicht nur zu bespielen wussten, sondern daraus umgehend mit brutaler Kaltschnäuzigkeit Kapital schlugen: Der eben erst eingewechselte Moritz Preisinger köpfte nach Kerschbaumer-Hereingabe sowie Martin-Verlängerung staubtrocken zum 3:1 ein und besiegelte damit die abermalige Niederlage der Gruber-Elf, die damit kontinuierlich tiefer in den Abstiegssumpf sinkt.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das waren zwei komplett konträre Halbzeiten. Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff, konnten nach dem Seitenwechsel aber gar nicht mehr an unsere Leistung aus Durchgang eins anknüpfen. Letztlich zählen aber die drei Punkte, wir sind wieder Tabellenführer. Jetzt heißt es gut regenerieren und nächste Woche in Friedburg wieder die nötige Frische auf den Platz zu bringen.“

Der Beste: Daniel Kerschbaumer (ZM)