ASKÖ Oedt überrollt SV Grieskirchen und erkrallt sich vorerst wieder Tabellenführung

Details Samstag, 14. Mai 2022 17:20

Grundsätzlich klar sollten die Vorzeichen vor dem heutigen Duell zwischen der ASKÖ Oedt und dem SV Pöttinger Grieskirchen stehen, traf doch der erste Verfolger des Spitzenreiters aus Weißkirchen auf eine Mannschaft, die mittendrin im Abstiegskampf der Oberösterreich-Liga steckt. Doch die Gäste bewiesen in der jüngeren Vergangenheit schon des Öfteren, dass sie den einen oder anderen besser klassierten Kontrahenten ärgern, ja auch schlagen können. Nicht so jedoch am heutigen Tag, als man über weite Strecken chancenlos blieb und sich letztlich klar mit 0:4 geschlagen geben musste.

Oedt entfaltet offensive Wucht

Die rund 150 Zuschauer in der Transdanubia Sportanlage Oedt sahen von Beginn weg ein relativ einseitiges Aufeinandertreffen. Ein Umstand, der zweifelsohne auch an den Gästen lag, die heute über 90 Minuten nicht wirklich an ihr Leistungsmaximum kamen und damit das Potential, das in der Mannschaft steckt, nicht auf den Platz brachten. Keinerlei schmälern sollte das allerdings die Leistung der Hausherren, die umgehend attraktiven Offensivfußball zeigten und durch Manuel Schmidl früh in der Partie an der Führung vorbeischrammten, als der Angreifer nach einem Freistoß nur die Latte traf. Nachdem wenig später Nenad Vidackovic einen echten Sitzer ungenützt liegen ließ, machte es dieser schließlich in Minute 38 besser, weil nun präziser und ließ dem Keeper der Gäste bei seinem Abschluss keine Chance. Noch vor der Halbzeit erhöhte der in Hochform agierende Simon Abraham durch einen leicht abgefälschten Schuss auf 2:0 und sorgte damit für eine verdiente sowie komfortable Pausenführung für den Gastgeber.

Aufbäumen von Grieskirchen bleibt dieses Mal aus

Auch in Durchgang zwei schaltete die ASKÖ Oedt, die mit einem Sieg den Druck auf den direkten Titelkonkurrenten Weißkirchen ungemein erhöhen würde, keineswegs einen Gang zurück, vereinte weiterhin präzises Passspiel mit brutalem Tempo und erhöhte schließlich in Minute 61 auf 3:0 – die Vorentscheidung. Alexander Peter wurde dabei ideal in Szene gesetzt, erwähnter Akteur fackelte nicht lange und versenkte die Kugel gekonnt im langen Eck. Die Gäste aus Grieskirchen, die in der Vergangenheit bereits tolle Moral bewiesen hatten, waren im Anschluss bemüht, mit einem Anschlusstreffer nochmals für ein wenig Spannung zu sorgen. Dahingehend blieb man jedoch zu harmlos und verbuchte nur die eine oder andere Halbchance, die den souveränen Gastgeber keinerlei in Verlegenheit brachten. Viel mehr ließ dieser in der Schlussphase abermals die so hohe offensive Qualität aufblitzen und setzte durch den eingewechselten Francis Sarfo Mensah noch ein weiteres Tor drauf – 4:0.

Stimme zum Spiel

Mario Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein absolut verdienter Sieg, der auch in der Höhe so in Ordnung geht. Wir haben heute sehr viele Chancen herausgespielt und defensiv kaum etwas zugelassen. Das war sehr stark von unserer Mannschaft!“

Die Besten: Nenad Vidackovic (ST), Ali Hamdemir (ZM)