Sieg des Willens! SV Grieskirchen sorgt mit Auswärtserfolg gegen Union Mondsee für brutal wichtige Zähler im Abstiegskampf

Details Mittwoch, 25. Mai 2022 21:58

Beste Chancen auf Rang vier in der Oberösterreich-Liga darf sich nach wie vor die Union Raiffeisen Mondsee nach der nun bereits neunten ungeschlagenen Partie en Suite ausrechnen. Voraussetzung dafür: Ein weiterer Erfolg gegen den abstiegsbedrohten SV Pöttinger Grieskirchen, für den es zuletzt zwei empfindliche Pleiten am Stück setzte und damit am heutigen Abend auch dementsprechend unter Druck stand. Diesem hielt man allerdings auf beachtliche Art und Weise stand, beendete umgehend die Serie der Mamoser-Elf und sorgte für brutal wichtige drei Zähler im Abstiegskampf.

Further-Elf stellt nach Leitner-Führung Ausgangszustand wieder her

Vor rund 250 Zuschauern war es zunächst eine chancenarme sowie gleichermaßen ausgeglichene Partie. Nachdem gut eine halbe Stunde ohne allzu große Highlights vergangen war, änderte Lukas Leitner diesen Umstand auf herausragende Manier, als er nach einem verlängerten Corner Zweikampfstärke mit Timing vereinte und wuchtig zum 1:0 einschoss. Die Gäste, die aus einer defensiven Grundordnung heraus immer wieder für gefährliche Umschaltmomente sorgten, ließen sich von jenem Rückschlag keineswegs beirren, setzten ihre Spielidee unbeeindruckt fort, nur um Augenblicke vor der Halbzeit umgehend zurückzuschlagen: Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der Hausherren brachten die Furthner-Schützlinge das runde Leder schnörkellos über wenige Stationen in die Gefahrenzone, wo Daniel Steinmayr zum wohl psychologisch günstigsten Zeitpunkt zum Ausgleich traf.

Gäste erzwingen wichtige drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel ereignete sich vor allem eine sehr kampfbetonte Auseinandersetzung, in der die Mondseer sichtlich auf den neuerlichen Führungstreffer drückten, doch immer wieder am heute ungemein dichten Abwehrverbund des Kontrahenten hängen blieben. Selbst verpasste es der vermeintliche Underdog lange Zeit, aus den aussichtsreichen Umschaltsituationen Kapital zu schlagen – zu umständlich und kompliziert dafür die ausgespielten Aktionen. Ein Umstand, der sich letztlich in Minute 78 schlagartig zugunsten der tapfer auftretenden Gäste drehen sollte, als der eingewechselte Jonas Broser nach einem abermaligen Kontermoment ideal auf der halblinken Seite freigespielt wurde, um im Anschluss überlegt zur Führung einzunetzen – 2:1. Die Hausherren versuchten im Anschluss noch alles in die Waagschale zu werfen und das drohende Ende der vorbildhaften Serie noch abzuwenden. Bis auf die eine oder andere gefährliche Aktion nach Standardsituationen war es letztlich aber am heutigen Abend zu wenig, um noch Punkte aus der Begegnung mitzunehmen. Für Grieskirchen bedeutete dies hingegen einen brutal wichtigen Erfolg in Sachen Klassenerhalt, mit dem man auch den Druck auf die Konkurrenz augenblicklich wieder drastisch erhöhte.

Stimme zum Spiel

Reinhard Furthner (Trainer SV Grieskirchen):

„Das war ein brutal wichtiger Sieg, den wir mit einer starken Mannschaftsleistung, die wir in so einem Spiel auch brauchen, erzwungen haben. Ich möchte heute auch gar nicht von einem verdienten Erfolg, sondern von einem Sieg des Willens sprechen.“

Die Besten: Matthias Waltenberger (IV), Jonas Broser (ZM)