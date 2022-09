ATSV Stadl-Paura nah dran am ersten Punktgewinn – knappe Heimniederlage gegen SPG Pregarten

Details Freitag, 09. September 2022 22:53

Ein neuer Versuch für den bemitleidenswerten Tabellenletzten der Oberösterreich-Liga ATSV Stadl-Paura, sich endlich einmal konkurrenzfähig zu zeigen! Heute empfing man auf eigener Anlage die SPG Algenmax Pregarten – und bot dabei eine Leistung, auf die man durchaus aufbauen kann. Man machte es den Mühlviertlern über weite Strecken richtig schwer. Schlussendlich gewann die SPG mit 1:0. Der Regionalligaabsteiger bleibt somit Tabellenletzter und wartet immer noch auf den ersten Treffer der Saison.

Lukas Grüner erzielt Tor des Tages

Wie schon in den vergangenen Spielen wählte der Liganeuling aus Stadl-Paura auch heute wieder eine Defensivtaktik und versuchte, die Räume vor der Gefahrenzone richtig eng zu machen. Zwei markante Unterschiede im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit waren dabei ersichtlich: Es gelang tatsächlich, den Gegner vor Probleme zu stellen. Zudem zeigte man sich stark verbessert im Offensivspiel. Man kam zu ersten Torchancen in dieser Saison und strahlte insbesondere bei Standardsituationen eine gewisse Gefahr aus. Die SPG Pregarten, irgendwie antriebslos, ideenlos wirkend, tat sich lange Zeit extrem schwer gegen einen tief stehenden Kontrahenten. In Minute 39 gelang aber dann das erlösende 0:1 durch Lukas Grüner aus kurzer Distanz. Freilich waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Es war aber bei Weitem nicht das Schützenfest, das viele erwartet hatten.

Aluminium und Ausschluss

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Der ATSV Stadl-Paura blieb weiterhin enorm diszipliniert, fokussiert und konkurrenzfähig. Man schien die teils heftigen Pleiten der vergangenen Wochen gut weggesteckt zu haben. In der 54. Minute hatte die Gradascevic-Elf dann Pech, als Kevin Hinterberger den Ball an die Latte knallte. 18 Minuten später ein richtiger Dämpfer für die Gäste: Stürmer Orhan Vojic sah die Ampelkarte und musste frühzeitig runter. In Überzahl fand der Tabellenletzte in der Schlussphase noch zwei gute Chancen aus ruhenden Bällen vor. Für den ersten Treffer in dieser Spielzeit reichte es aber nicht.

Stimmen zum Spiel:

Mario Wittmann (Trainer ATSV Stadl-Paura):

„Heute sind wir endlich einmal als Team aufgetreten. Jeder hat für den anderen gekämpft. Wir haben nur ein Gegentor erhalten und hatten selbst ganz gute Chancen. Es geht um kleine Schritte. Auf diese Leistung gegen eine gute Mannschaft können wir aufbauen. Ein Lob an das ganze Team!“

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Das war keine sonderlich gute Leistung von uns. Wir hatten uns mehr erhofft. Es war aber das erwartet schwierige Spiel. Stadl-Paura war sehr diszipliniert und ist gut gestanden.“

Der Beste: Lukas Grüner (RV/RMF)