ASKÖ Oedt eilt weiter von Sieg zu Sieg - nächstes Opfer: Union Ostermiething

Details Freitag, 23. September 2022 23:55

Die Marschrichtung bei der ASKÖ Oedt stimmt zweifelsohne: Zehn Punkte aus den letzten vier Partien, zwei Punkte Rückstand auf den Leader aus Wallern/St. Marienkirchen – durchaus vielversprechend, was die Schatas-Elf in der jüngeren Vergangenheit in der Oberösterreich-Liga ablieferte. Auf heimischer Anlage galt es nun mit der Union Stampf-Bau Ostermiething die nächste unangenehme Hürde zu bewältigen. Letztlich bezwangen die Trauner auch den Aufsteiger aus der Landesliga mit 2:0 und zogen dem Tabellenführer, der im Topspiel gegen St. Martin/M. erfolgreich war, kurzerhand nach.

Knappe Pausenführung der Hausherren

Es dauerte allerdings am heutigen Abend, bis die Maschinerie der ASKÖ Oedt so richtig ins Laufen kam. Die erste richtige Chance fanden so auch die Gäste aus dem Salzburger-Grenzgebiet vor, Heim-Keeper Oliver Fischer bewahrte seine Mannen jedoch mit einer tollen Parade vor einem frühzeitigen Rückstand. Ebenjene Einschussmöglichkeit schien den Gastgeber in weiterer Folge etwas wachzurütteln, wurde man doch nun nach und nach agiler und auch präziser in seinen Aktionen. Nach rund 22 Minuten dann die mehr oder weniger „programm-gemäße“ Führung der Schatas-Elf: Nach einem kurz ausgespielten Freistoß-Trick traf Elvir Huskic das Leder perfekt und versenkte dieses haargenau in den Maschen. Noch vor der Pause hatten die Hausherren die Chance, einen weiteren Treffer nachzulegen, Lukas Paulik traf bei seinem Abschluss jedoch nur den Pfosten.

Elfmeter besiegelt Ostermiething-Niederlage

Durchgang zwei begann schließlich beinahe so, wie der erste geendet hat – mit einem Aluminium-Treffer von Lukas Paulik, der abermals nur Zentimeter an seinem ersten Saisontreffer vorbeischrammte. Doch auch der Gast erwies sich immer wieder als unangenehmer Kontrahent, strahlte durch blitzartig vorgetragene Gegenstöße immer wieder gehörig Gefahr aus und sorgte gleichsam mit einer aufopferungsvollen Defensivleistung dafür, dass das Spiel auch nach achtzig Minuten noch nicht entschieden war. Schließlich musste aufseiten des Gastgebers ein Elfmeter herhalten, um den Erfolg unter trockene Tücher zu bringen. Nenad Vidackovic ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte überlegt und staubtrocken zum 2:0 ein (84.) – zugleich der Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir sind, wie so oft in den letzten Wochen, behäbig ins Spiel gestartet und haben einige Zeit gebraucht, um richtig warm zu werden. Wir müssen uns auch bei Oliver Fischer bedanken, der heute mit tollen Paraden die Null gehalten hat. Dann haben unsere Jungs das aber sehr souverän erledigt. Es war ein verdienter Erfolg.“

Die Besten: Oliver Fischer (TW), Lukas Paulik (ZM)