Faustdicke Überraschung! DSG Union Perg stürzt den Tabellenführer SPG Wallern/St. Marienkirchen

Details Freitag, 30. September 2022 21:55

Als Spitzenreiter ging die SPG Wallern/St. Marienkirchen in die 9. Runde der Oberösterreich-Liga. Heute bekam man es mit einem Kontrahenten zu tun, der zweifelsohne das Potential besitzt, unangenehm, schwierig bespielbar zu sein. Die DSG Union HABAU Perg empfing den Leader auf eigener Anlage – und entfaltete angesprochenes Potential. Schlussendlich schoss man den Favoriten aus dem Trattnachtal mit 4:1 ab.

Doppelschlag schockt Gäste

Vor einer beeindruckenden Kulisse, rund 400 Zuschauer mitumfassend, arbeitete der Underdog aus dem Mühlviertel schon in der ersten Phase der Partie mit Nachdruck an der Sensation. In der 13. Minute stellte Ex-Profi Mario Ebenhofer mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem er Präzision mit der nötigen Härte spektakulär verband, auf 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Offensivpartner Cem Aygün per gefühlvollem Heber auf 2:0. Eine adäquate Antwort der Haidacher-Truppe ließ aber nicht lange auf sich warten. Wiederum nur fünf Minuten später verkürzte der formstarke Angreifer Oliver Affenzeller per Kopf aus kurzer Distanz auf 2:1. Bereits im ersten Durchgang war klar ersichtlich: Die SPG schaffte es heute wenig bis gar nicht, die aus der jüngeren Vergangenheit bekannten Tugenden Zweikampfstärke, Kompaktheit und Effizienz im vordersten Drittel auf den Platz zu bringen. Die Perger, die sich zunächst wohl etwas wunderten, dass es irgendwie leichter ging als erwartet, zeigten eine tolle Performance, das Vertrauen in die eigenen Stärken rasch gefunden.

Ebenhofer und Aygün treffen abermals

Zu einem frühen Zeitpunkt des zweiten Durchgangs sorgte dann Ebenhofer für die Vorentscheidung, indem er nach zuvor zielstrebiger, sehenswerter Kombination mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante erfolgreich war (53.). Das Top-Team aus Wallern blieb heute unterdessen vieles schuldig. Auch nach dem Seitenwechsel schaffte man es nicht, an die Leistungen anzuschließen, mit denen man in den vergangenen Wochen so geglänzt hatte. Zwar hatten Affenzeller und Philipp Huspek noch eine Doppelchance, die DSG Union Perg zeigte aber dem Kontrahenten heute, was Effektivität im Angriffsdrittel bedeutet. In der 73. Minute spielte Aygün seine Schnelligkeit gekonnt aus, suchte die Tiefe und überhob nach perfekt getimtem Zuspiel Wallerns Keeper Daniel Zach ein zweites Mal an diesem denkwürdigen Abend zum 4:1-Endstand. Es war also der zweite Umfaller des Titelkandidaten aus Wallern in dieser Saison, nachdem man bereits Ende August in Dietach unter die Räder gekommen war.

Stimmen zum Spiel:

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Das ist eine riesige Sensation. Es war ein verdienter Sieg – auch in dieser Höhe. Wir waren sehr griffig und konzentriert. Nach ein paar Minuten haben wir schon gemerkt, dass da heute was geht.“

Die Besten: Mario Ebenhofer (ZMF), Cem Aygün (ST)

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war zu wenig von meiner Mannschaft. Perg hat verdient gewonnen. Wir werden weiter arbeiten und versuchen, es nächste Woche besser zu machen.“