Nächste herbe Klatsche für SPG Wallern/St. Marienkirchen – Union Ostermiething macht Titelfavoriten nass

Details Freitag, 07. Oktober 2022 21:44

Was ist bloß mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen los? Die Konstanz, die Leichtigkeit, die Effektivität, welche die Trattnachtaler in der ersten Saisonphase der Oberösterreich-Liga ausgezeichnet hatte, sind plötzlich komplett verflogen. Nach der überraschenden Pleite der Vorwoche gegen die DSG Union Perg setzte es heute die nächste deutliche Niederlage – abermals gegen ein klar schwächer klassiertes Team. Gegen den Aufsteiger Union Stampfl-Bau Ostermiething verlor man schlussendlich mit 0:4 – eine Steilvorlage für die ASKÖ Oedt, die morgen mit einem Heimsieg gegen die SPG Pregarten im Ranking davonziehen kann.

Komfortable Pausenführung für den Gast

Vor rund 250 Zuschauern zeichnete sich heute früh vor allem eines ab: Die Hausherren spielten zwar gefälligen Fußball und kreierten immer wieder richtig aussichtsreiche Chancen, gingen in letzter Instanz aber viel zu fahrlässig mit eben jenen um. Was Effektivität im vordersten Drittel bedeutet, zeigte dann der Underdog aus Braunau mit einem Doppelschlag in den Minuten 21 und 27. Nach einem zielstrebigen Angriff war der formstarke Stürmer Resul Omerovic zunächst per Abstauber erfolgreich. Nur sechs Minuten später der nächste Dämpfer für die Zaunerboys: Omerovic hielt drauf, der Ball wurde aber von einem Wallern-Akteur abgefälscht, sodass er seinen Weg ins Tor fand. Nach jenen Rückschlägen setzte eine bis zur Halbzeitpause andauernde Drangphase Wallerns ein. Während der Gastgeber durch Oliver Affenzeller, Philipp Huspek oder Oliver Pollak, der an der Querlatte scheiterte, wahre Top-Chancen vorfand, strahlte der Liganeuling insbesondere im Umschaltspiel eine gewisse Gefahr aus. Für einen weiteren Treffer reichte es bis zum Pausenpfiff aber nicht mehr.

Berg-Truppe schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die SPG nicht mehr, derartig präsent im Angriffsdrittel zu sein. Dies lag auch und vor allem an einem im Verbund enorm stark verteidigenden Gast, der am heutigen Abend insgesamt einen seriösen, reifen Auftritt hinlegte: Es war dieser Mix aus genannter Stabilität und offensiver Wucht, die man immer wieder zu entfalten wusste und mit welcher man dem Kontrahenten heute extrem zusetzte. In der 66. Minute erhöhte Tobias Mösenbichler mit einem Abschluss aus kurzer Distanz auf 0:3. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie setzte Elvis Ozegovic, der nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite zum 0:4 einschoss (83.).

Stimmen zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir sind vorne zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Auch hatten auch sehr viele Corner. In Summe war das zu wenig. Zuhause darfst du dieses Spiel nicht mit 0:4 verlieren.“

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Das war die beste Leistung seit Langem. Es war ein verdienter Sieg. Wir können das aber richtig einordnen und wissen, dass wir in gewissen Phasen auch etwas Glück gehabt haben. Wir kennen Wallerns Qualitäten. Insgesamt war das aber eine extrem stabile Mannschaftsleistung von uns.“

Die Besten: Sebastian Holzner (TW), Resul Omerovic (ST)