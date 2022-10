Erfolgszug rollt weiter! Union Mondsee ringt auch SPG Weißkirchen/Allhaming nieder

Details Freitag, 21. Oktober 2022 22:10

Viele Gemeinsamkeiten vereinten sich am heutigen Abend beim Duell zwischen der Union Raiffeisen Mondsee und der SPG Weißkirchen/Allhaming im Zuge der 12. Runde der Oberösterreich-Liga: Beide Teams sorgten in der vergangenen Spielzeit für Furore, starteten jedoch katastrophal in die neue Saison und fanden nun aber wieder in die altbekannte Erfolgsspur. Umso spannender, ja ungewisser damit auch die Ausgangslage vor ebenjenem Aufeinandertreffen. Letztlich setzte sich der Gastgeber mit 3:1 durch und baute damit seine unglaubliche Serie von mittlerweile neun Partien weiter aus.

Mondsee mit Machtdemonstration

Den Grundstein für ebenjenen Erfolg legten die Mamoser-Schützlinge in einer bärenstarken ersten Halbzeit, in der man über die gesamten 45 Minuten ein brutales Tempo ging, den Kontrahenten damit weitgehend in dessen Hälfte einschnürte und gleich mehrfach zu hochkarätigen Einschussmöglichkeiten kam. Insbesondere Jonas Schwaighofer sorgte für mächtig Betrieb in der gegnerischen Hälfte, erwies sich des Öfteren als enorm zielstrebig und verbuchte wohl den Großteil der Großchancen auf seinem Konto – nur die Effizienz ließ der Youngstar vorerst noch vermissen. Ein Umstand, der sich schließlich in Minute 41 schlagartig änderte, als nach schöner Kombination Schwaighofer in Szene gesetzt wurde, um im Eins gegen Eins den Schlussmann der Gäste technisch versiert zu überheben und seine Mannen damit, so ehrlich muss man sein, völlig verdient in Führung brachte. Die Zebras hingegen taten sich bis dato an diesem Abend gegen einen aggressiv und kompakt auftretenden Gegner enorm schwer und konnte dementsprechend für kaum nennenswerte Akzente verzeichnen.

Kurzzeitiges Aufbäumen der Gäste zu wenig

Eben erwähnter Umstand sollte sich nach dem Seitenwechsel schlagartig ändern, waren doch plötzlich nun die Olzinger-Schützlinge am Vormarsch und die ersten zwanzig Minuten des zweiten Durchgangs die aktivere, bessere Mannschaft. Genau in dieser Phase bewies man ebenso, dass man über eine der besten Offensivreihen der Liga verfügt und stellte kurzerhand durch Hristo Krachanov auf 1:1. Der großgewachsene Mittelfeldakteur war nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Wirklich Schwung bzw. Energie konnten die Zebras allerdings nicht mitnehmen – ganz im Gegenteil. Fortan nahmen wieder die Mondseer das Zepter in die Hand, schraubten den einen oder anderen Gang wieder in die Höhe und sorgten damit umgehend dafür, dass man wieder deutlich mehr Spielanteile und auch Torchancen vorfand. Schließlich belohnte man sich für ebenjene erneute Leistungssteigerung und erhöhte nach 79 Minuten auf 2:1: Nach Steckpass von Fabio Födinger legte der umtriebige Jonas Schwaighofer auf Tobias Reischl quer, der aus kurzer Distanz das Spielgerät problemlos über die Linie drückte – die Vorentscheidung? – Ja. Von der SPG Weißkirchen/Allhaming kam im Anschluss schlichtweg zu wenig, um nochmals Spannung in die Partie zu bringen. Zudem schlug der Gastgeber in der Nachspielzeit ein weiteres Mal zu und machte damit endgültig den Deckel drauf. Lukas Leitner bugsierte die Kugel entscheidend über die Linie und markierte den 3:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

“Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft. Das war von uns, bis auf die ersten zwanzig Minuten nach der Halbzeit, eine megastarke Leistung. Wir haben praktisch alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und Weißkirchen das Leben wirklich sehr schwer gemacht. Der Sieg geht so auf alle Fälle in Ordnung.“

Die Besten: Jonas Schwaighofer (LM), Tobias Reischl (RM)

Fotocredit: Klaus Haslinger