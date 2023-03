Drei Platzverweise für die SPG Friedburg/Pöndorf! FC Wels startet mit dramatischem Sieg ins Frühjahr

Details Samstag, 11. März 2023 19:09

Nach einem massiven Kaderumbruch im Winter und der Spielabsage am vergangenen Wochenende aufgrund eines Defekts an der Flutlichtanlage ging der FC DMS Wels heute das Unternehmen Rückserie der Oberösterreich-Liga mit einem Auswärtsmatch gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf an. Lange hatte es dabei nach einem torlosen Remis ausgesehen, ehe die Dramaturgie in einer hektischen, teils unschönen Schlussphase noch einmal exponentiell anstieg. Nach dem Welser Treffer zum 1:0 in Minute 90 wurde es richtig turbulent.

Keine Tore in Hälfte eins

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg eine insgesamt ausgeglichene Partie, in welcher sich beide Mannschaften augenscheinlich schwertaten, für die ganz großen spielerischen Highlights zu sorgen. Auf tiefem Geläuf legten die Welser, die in der Hinrunde das eine oder andere Mal böse unter die Räder gekommen waren, einen großen Wert auf Disziplin und Struktur, um die Kreise der guten Individualisten Friedburgs geschickt einzudämmen. Während die Gäste durch Okan Elgit und Winterneuzugang Piotr Marek aussichtsreiche Chancen vorfanden, strahlten die Braunauer in Durchgang eins insbesondere bei Standards eine gewisse Gefahr aus. Für einen Treffer reichte es aber auf beiden Seiten vorerst nicht.

Drei Platzverweise für die Heimischen

Nach Wiederanpfiff blieb die Partie hart umkämpft, wobei sich vieles im Mittelfeld abspielte. Eine erste folgenschwere Szene ereignete sich dann in Minute 62, als Friedburgs Vladimir Gligoric die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Auffällig: Auch in Unterzahl stießen die Heimischen immer wieder in die Gefahrenzone vor und verbuchten eine Vielzahl an Eckbällen, aus denen man aber kein Kapital schlagen konnte. In der Nachspielzeit wurde es dann hektisch: In Landing Goudiabys Ballkontakt sah der Schiedsrichter ein Handspiel und entschied nach Absprache mit dem Linienrichter auf Elfmeter für den FC Wels – eine Entscheidung, mit welcher sich die SPG Friedburg/Pöndorf so gar nicht einverstanden zeigte und die gleich mehrere Konsequenzen zeitigte. Goudiaby sah innerhalb weniger Augenblicke aufgrund einer Kritik und einer Unsportlichkeit ebenfalls die Ampelkarte. Friedburgs Neo-Trainer Franz Aigner schaute – laut Spielberichtsbogen wegen einer Beleidigung – in den roten Karton. Wels-Joker Adem Acuma zeigte sich von jenen Begleitumständen absolut unbeeindruckt und versenkte den Strafstoß zum 0:1-Endstand (95.). Während die Gäste also drei fundamental wichtige Punkte im Abstiegskampf eintüteten und im zweiten Match unter dem neuen Trainer Goran Kartalija den zweiten vollen Erfolg feierten, ist man im Lager der Friedburger bedient. Nach der zweiten Pleite im zweiten Frühjahrsspiel und der vierten Niederlage en suite ist man endgültig angekommen im Abstiegskampf. Zudem muss man mehrere Sperren hinnehmen, wenn es am kommenden Samstag nach Dietach geht.

Stimmen zum Spiel:

Franz Aigner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war kein Handspiel beim Elfmeter. Der Ball ist meinem Spieler auf den Oberschenkel und dann auf den Kopf gesprungen. Der Schiedsrichter meinte, dass ihm der Ball statt auf den Kopf an die Hand gesprungen ist. Aber selbst dann wäre es laut Regelwerk kein Strafstoß. Vor dem Elferpfiff war auch eine Abseitsstellung. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben und dann wieder runter gegeben. Der Schiedsrichter hat nach dem Spiel seinen Fehler zugegeben. Das bringt uns aber nichts. Er konnte mir auch nicht sagen, warum ich Rot sah – wahrscheinlich, weil ich auf dem Spielfeld stand. Es war Chaos pur. Das ist echt heftig. Wir müssen jetzt aber auf uns schauen. Die Leistung war in Ordnung. Wir haben alles gegeben. Wels ist keine schlechte Mannschaft. Sie werde noch genug Punkte machen.“

Goran Kartalija (Trainer FC Wels):

„Es war ein wichtiger Sieg. Friedburg ist eine unangenehme, starke Mannschaft. Wir haben sehr diszipliniert gespielt. Die Elfmetersituation kann ich nicht beurteilen. Ich stand zu weit weg.“

Die Besten: Luka Valentic (IV), David Mühlböck (TW)

