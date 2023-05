Machtdemonstration im Mühlviertel - ASKÖ Oedt baut mit Kantersieg gegen SPG Pregarten Tabellenführung weiter aus

Details Sonntag, 07. Mai 2023 10:41

Weiterhin das Maß aller Dinge in der LT1 Oberösterreich-Liga: Die ASKÖ Oedt besticht in diesen Wochen und Monaten mit einer unglaublichen Dominanz und Kontinuität – Eigenschaften, die die Chancen auf den Titelgewinn selbstredend massiv in die Höhe schrauben. Zudem hat man einen stabilen Polster von sieben Punkten auf den ersten Verfolger aus Wallern/St. Marienkirchen inne. Auch die SPG Algenmax Pregartensollte der brutalen Formkurve im Zuge der 25. Runde am heutigen Nachmittag letztlich keinen Knick verpassen, hatten die Schatas-Schützlinge doch mehr oder weniger keine Probleme und fuhren einen mehr als deutlichen 6:1-Kantersieg ein.

Klare Verhältnisse schon zur Pause

Denkbar unglücklich begann der Nachmittag jedoch für den Gastgeber, der nach eigener erster Topchance nach nicht einmal zehn Minuten den Ball unglücklich im falschen Gehäuse unterbrachte und damit ungemein früh in Rückstand lag. Nur wenige Augenblicke darauf musste man dann die Klasse des Kontrahenten am eigenen Leib erfahren, als Filip Breskic nach einer schnörkellos vorgetragenen Kombination zum 2:0 einschoss. Die Mühlviertler gaben sich jedoch auch danach keineswegs auf, boten dem Tabellenführer einen wackeren Kampf und fanden bis kurz vor der Pause durchwegs Möglichkeiten vor, das Spiel kurzerhand wieder spannend zu machen. Zweifelsohne größter und entscheidender Faktor an diesem Nachmittag: die Effizienz. Eben diese brachten die Trauner mit unglaublicher Kaltschnäuzigkeit auf den Rasen und erhöhten in Minute 42 durch Elvir Huskic auf 3:0. Damit aber nicht genug – es sollte noch ein weiteres Highlight eines absolut kurzweiligen ersten Durchgangs wenige Momente vor dem Pausenpfiff aufwarten – dieses Mal allerdings aufseiten der Hausherren. Diese verkürzten in der Nachspielzeit durch Sebastian Schröger auf 3:1 und ließen damit die Hoffnungen all jener, die es mit den Mühlviertlern halten, am Leben.

Pregarten kämpft, Oedt trifft

Der Treffer vor dem Gang in die Kabinen verpasste dem Gastgeber ungemeinen Schwung und Elan, welche man nahtlos in den zweiten Abschnitt mitnehmen sollte. Die Gradascevic-Elf zeigte sich fortan ungemein bemüht sowie engagiert, aus dieser Begegnung noch etwas Zählbares zu holen. Letztlich blieb man über die gesamte Spielzeit allerdings zu unpräzise und unentschlossen im letzten Drittel, um dem starken Kollektiv des Gegners Schmerzen zu bereiten. Dieser verwaltete den Vorsprung weitgehend geschickt, um dann in einer erneut turbulenten Schlussphase nochmals so richtig zuzuschlagen: Binnen sechs Minuten legte die ASKÖ Oedt gleich drei Treffer nach und sorgte damit für einen mehr als deutlichen 6:1-Endstand – als Torschützen traten dabei Martin Grasegger, Bünyamin Karatas sowie Nenad Vidackovic per Elfmeter in Erscheinung. Weil der Tabellenzweite aus Wallern im Parallelspiel gegen Ostermiething abermals Punkte liegen ließ, konnte die Schatas-Truppe darüber hinaus den Vorsprung auf atemberaubende neun Zähler ausbauen – das nennt man dann wohl Dominanz.

Stimme zum Spiel

Helmut Hennerbichler (Club Management SPG Pregarten):

„Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen. Natürlich hat man die Klasse von Oedt gesehen. Wir haben aber über weite Strecken sehr gut dagegengehalten und aus dem Spiel nicht viele Chancen zugelassen. Vor allem bei Standards hatten wir aber Probleme.“

Die Besten (ausgewählt von Ligaportal.at): Filip Breskic (ZM), Nenad Vidackovic (ST)

