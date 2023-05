Nächste Demonstration offensiver Stärke – Union Dietach überrennt auch SPG Pregarten

Details Samstag, 13. Mai 2023 19:42

Gegen eine Mannschaft, die in der jüngeren Vergangenheit in eine heftige Ergebniskrise in der LT1 OÖ-Liga geschlittert war, war die Zielsetzung der in diesen Wochen so formstark agierenden Union PROCON Dietach heute simpel wie eindeutig: Mit einem Sieg gegen die SPG Algenmax Pregarten sollte eine vorbildhafte Serie prolongiert werden. Dies konnte schlussendlich in die Tat umgesetzt werden (fünfte ungeschlagene Partie in Folge) – auch und vor allem weil die Gäste ein weiteres Team waren, welches sich mit der brutalen offensiven Wucht des Aufsteigers überfordert zeigte. Das beste Angriffstrio der Liga, bestehend aus Denis Berisha, Yusuf Efendioglu und Imran Sadriu, trat wieder einmal den Beweis an, dass sich deren Stärken nahezu perfekt ergänzen: Tempo, Technik, Routine und die Torgefahr als verbindendes Element aller drei Akteure. Und dabei brauchte es nicht einmal einen Treffer des Führenden der Torschützenliste Berisha.

Blitzstart der Heimischen

Vor knapp 200 Zuschauern erwischte der Liganeuling einen perfekten Start und stellte bereits in der 4. Minute gegen einen ersatzgeschwächten Konkurrenten auf 1:0. Verantwortlich hierfür: Angreifer Sadriu, der, alleine vor Pregarten-Keeper Stephan Pichler aufgetaucht, die Ruhe behielt und gekonnt einschoss. Die SPG ließ sich aber von jenem frühen Dämpfer nicht verunsichern und strahlte stets eine gewisse offensive Gefahr aus. Richtig konkret wurde man dann Mitte des ersten Durchgangs, als Lukas Grüner die beste Chance der Gäste vorfand. Er scheiterte aber an einem glänzend parierenden Thomas Genshofer im Kasten der Dietacher. Gegen Ende der ersten Hälfte schaltete der Gastgeber wieder einen Gang hoch und kreierte gleich mehrere Top-Chancen, verpasste es aber in jener Phase, eine vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Berisha und Efendioglu verfehlten jeweils das anvisierte Ziel nur knapp.

Doppelschlag besiegelt Pregartens nächste Pleite

Was sich vor dem Pausenpfiff bereits angedeutet hatte, verschärfte sich nach Wiederbeginn. Die Ruttensteiner-Elf war nun das klar bessere Team und stellte dank bekannter offensiver Durchschlagskraft den Gegner regelmäßig vor Probleme. In der 59. Minute gelang dann das verdiente 2:0 durch Efendioglu, der nach sehenswerter Kombination über mehrere Stationen humorlos das Leder über die Linie drückte. Nur 4 Minuten später der nächste Schock-Moment für teils überforderte Gäste, denen die Verunsicherung nach zuletzt vier Niederlagen en suite nun deutlich anzumerken war. Sadriu entschied die Partie endgültig mit einem technisch feinen Heber über Pregartens Schlussmann Pichler. Dem konnte der Gast nichts mehr entgegensetzen. Unterdessen fand die Union Dietach weitere Einschussmöglichkeiten vor, Berisha und Efendioglu verpassten es aber, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Stimmen zum Spiel:



Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein intensives Match. Wir haben in der Höhe verdient gewonnen. Wir mussten alles geben gegen einen guten Gegner.“

Die Besten: Imran Sadriu (LMF/ST), Elvir Hasic (IV)

Samir Gradascevic (Trainer SPG Pregarten):

„Nach 60 Minuten war das Spiel entschieden. Es war ein verdienter Sieg von Dietach. Unsere Situation ist bitter. Wir haben viele Verletzte. Wir kommen nicht vom Fleck.“

