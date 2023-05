Dramatik im Abstiegskampf nimmt schlagartig zu – Union Ostermiething holt Auswärtssieg in Bad Ischl

Details Samstag, 13. Mai 2023 20:04

Zu einem Duell der LT1 OÖ-Liga mit weitreichender Bedeutung kam es heute im Salzkammergut, als der SV Zebau Bad Ischl die Union Stampfl-Bau Ostermiething empfing. Schlussendlich setzten sich die Braunauer überraschend durch und verließen den speziellen, engen Platz, auf dem schon mehrere Mannschaften im bisherigen Saisonverlauf offensichtliche Probleme hatten, als Sieger. Ein besonderer Grund zum Jubeln: Der Berg-Elf gelangen die ersten Tore nach satten fünf Runden ohne eigenen Treffer. Beim SV Bad Ischl ist man indes nach jener enorm empfindlichen Pleite im Abstiegskampf bedient.

Früher Doppelschlag bringt Gäste auf Siegerstraße

Balsam auf der Seele jener, die es mit der Union Ostermiething halten: Ein in der Vergangenheit leidgeprüfter, weil im Abschluss vom Pech verfolgter Aufsteiger schoss sich in der Anfangsphase vor rund 300 Zuschauern den Frust von der Seele und legte endlich die nötige Konsequenz im vordersten Drittel an den Tag, nachdem man zuletzt teils unfassbare Sitzer ausgelassen hatte. In der 4. Minute stellte der heute sehr auffällig agierende Jürgen Matscher auf 0:1. Der zentrale defensive Mittelfeldakteur war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle, woraufhin das Leder via Innenstange den Weg ins Tor fand. 12 Minuten später schockte der Gast den Kontrahenten erneut. Von einem weiten Hodzic-Einwurf ließ sich die Zebau-Elf in gewisser Art und Weise überrumpeln, brachte das Leder nicht aus der Gefahrenzone und fing sich aus kurzer Distanz den zweiten Gegentreffer des Nachmittags. Jubeln durfte der aufgerückte Innenverteidiger Luka Ban. Von jenen beiden Dämpfern erholte sich der SV Bad Ischl bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr wirklich. Die so namhaften Offensivkateure konnte man in Hälfte eins kaum mehr in Szene setzen.

Abermals ist ein weiter Einwurf Wegbereiter eines Treffers

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die Heissl-Truppe, eine eindeutige Leistungssteigerung zu erzielen. Man verzeichnete nun mehr Ballbesitz und agierte mutiger. Die Belohnung hierfür folgte rasch: Abwehrmann Marius Lehner markierte in Minute 52 nach einem Corner per Kopf den 1:2-Anschlusstreffer. Hoffnung keimte wieder auf im Lager der Heimischen. Um jene aber nachhaltig zu nähren, hätte es mehr Überzeugung und Durchschlagskraft in der Offensive gebraucht. Stets bemühte Hausherren schafften es in dieser Phase aber nicht, den Defensivverbund des Kontrahenten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Die 71. Minute brachte dann die endgültige Entscheidung mit sich. Unfassbar: Wieder hatte die Abwehr des SV Bad Ischl arge Probleme mit einem weiten Einwurf von Admir Hodzic. Der Ball wurde in jener Szene verlängert, sodass Ostermiethings Stürmer Resul Omerovic zum 1:3 einschoss. Dem konnte die Heissl-Elf bis zum Abpfiff nichts mehr entgegensetzen und musste eine empfindliche Pleite hinnehmen, welche bedingt, dass man vom direkten Konkurrenten im Ranking überflügelt wurde. Dieser hat sogar noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Heissl (Trainer SV Bad Ischl):

“Wir versuchen, dass wir diese Niederlage schnell verarbeiten und den Fokus schon wieder auf nächste Woche legen. Da haben wir wieder eine wichtige Partie.“

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Wir haben noch weitere Chancen liegen gelassen. Wir haben schon in den vergangenen Partien gut gespielt. Darauf haben wir aufgebaut. Es ist wichtig, dass wir wieder getroffen haben. Es war unfassbar, was wir zuletzt liegen gelassen haben. Der Sieg ist verdient und wichtig für die Moral.“

Die Besten: Jürgen Matscher (ZDMF), Luka Ban (IV)

