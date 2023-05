Erster Punktgewinn nach fünf Pleiten am Stück – SPG Pregarten stoppt gegen Union Mondsee sportliche Talfahrt

Details Dienstag, 23. Mai 2023 21:54

Aufgrund der vielen witterungsbedingten Spielabsagen speziell zu Beginn der Rückserie in der LT1 OÖ-Liga befinden sich die Union Raiffeisen Mondsee und die SPG Algenmax Pregarten aktuell in einer richtig intensiven Phase. Heute mussten beide im Nachtrag ran. Schlussendlich brachte die Partie keinen Sieger hervor. Positiv aus Sicht der Mühlviertler: Nach fünf empfindlichen Niederlagen en suite reichte es wieder einmal zu einem Zähler. Zudem blieb man ohne Gegentreffer und legte sichtlich an Stabilität zu.

Offensivfraktionen tun sich schwer

Vom Start weg entwickelte sich ein Kräftemessen, das mit den ganz großen Highlights im vordersten Drittel geizte. Die beiden Teams hatten sichtlich Probleme, strukturierte Angriffe vorzutragen und in letzter Instanz die Offensivfraktionen gewinnbringend in Szene zu setzen. Oftmals wurde der hohe, lange Ball als primäres Mittel gewählt, um in die jeweilige Gefahrenzone vorzudringen. Die Union Mondsee hatte etwas mehr von der Begegnung und belohnte sich hierfür beinahe in Minute 34: Der in diesen Wochen so formstark agierende Lukas Leitner brachte den Ball im Tor unter, er tat dies aber aus Abseitsposition. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass wenige Minuten zuvor auch die SPG Pregarten eine gute Chance vorgefunden hatte. Ein Schuss von Mittelfeldmann Mathias Haider wurde aber abgefälscht. Der wäre wohl richtig gefährlich geworden.

Pregartens Keeper kann sich auszeichnen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Statik der Partie dahingehend, dass die Gäste nun aktiver wurden und zusehends mehr Spielanteile verzeichneten. Richtig zwingend wurde man dabei aber nicht. Die Hausherren strahlten indes bei Standards immer wieder eine gewisse Gefahr aus. Stephan Pichler im Kasten der Pregartner agierte dabei aber mit der nötigen Sicherheit und entschied sämtliche Luftduelle für sich. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis, das auf Seiten der zuletzt arg gebeutelten Gradascevic-Elf wieder für Sicherheit und Selbstvertrauen sorgen wird. Die Union Mondsee hätte sich indes wohl mehr ausgerechnet. Mit nun 36 Zählern ist der vierte Platz im Endklassement aber weiterhin möglich.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Es war eine typische 0:0-Partie. Das Remis ist gerecht. Nach den fünf Niederlagen ist dieser Punktgewinn gut für die Moral. Wir haben auch kein Gegentor bekommen. Das ist positiv. Wir sind momentan in einer intensiven Phase. Am Samstag und am Montag sind wir schon wieder im Einsatz.“

Die Besten:

Union Mondsee: Jonas Schwaighofer (ST)

SPG Pregarten: Stephan Pichler (TW)

