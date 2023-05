Meister 2022/23 der LT1 OÖ-Liga: ASKÖ Oedt schnappt sich mit Remis gegen SPG Weißkirchen/Allhaming den Titel!

Details Freitag, 26. Mai 2023 22:39

Es wäre doch ein Hauch von Ironie, wenn die ASKÖ Oedt ausgerechnet im Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister SPG Weißkirchen/Allhaming den Titel der diesjährigen Spielzeit der LT1 OÖ-Liga unter Dach und Fach bringen würde - vor einem Jahr waren die Umstände genau seitenverkehrt. Angesichts der unglaublich starken Verfassung der Schatas-Elf dürfte jene Entscheidung allerdings ohnehin nur mehr eine Frage der Zeit sein. Letztendlich ließen sich die Trauner aber nicht zwei Mal bitten, packten die Möglichkeit beim Kragen und krönten sich mit einem Unentschieden gegen die Zebras bereits frühzeitig zum neuen Titelträger.

Enges Tauziehen in Durchgang eins

Dabei erwies sich der Gast aus Weißkirchen als der erwartet schwierige und unangenehme Gegner, der dem Tabellenführer von Beginn an ein ungemein heißes Duell bot und den Traunern über die gesamte Spieldauer hinweg ungemein zusetzte. So waren es auch die Zebras, die nach nur neun Minuten nach einem schnörkellosen Vorstoß über die rechte Seite durch Michael Schröttner in Führung gingen und damit kurzerhand die Meisterfeier der Hausherren ein deutliches Stück nach hinten versetzten. Doch praktisch im Gegenzug schlugen die Heimischen postwendend zurück und stellten durch Filip Breskic den Ausgangszustand wieder her. Oedt zu diesem Zeitpunkt wieder Meister der LT1 OÖ-Liga. Doch man beschränkte sich bei den Gastgebern keineswegs auf Ergebnisverwaltung, sondern spielte weiter munter nach vorne und drückte mit enormer Intensität auf den Führungstreffer – vorerst jedoch vergebens.

Vidackovic-Treffer sichert Oedt Zähler zum Meisterschaftsgewinn

Nach dem Seitenwechsel dann beinahe eine Kopie des Spielverlaufs aus Durchgang eins: Nachdem die Zebras durch Valentin Grubeck abermals in Front gegangen waren (52.), hatten die Schatas-Schützlinge nur vier Minuten darauf die ideale Antwort parat und schlugen in Person von Nenad Vidackovic erneut zurück – 2:2 – was für eine Moral des Spitzenreiters. Dieser war nun sichtlich bemüht, einen weiteren Treffer nachzulegen, um spätestens zu diesem Zeitpunkt keine Zweifel mehr darüber zu lassen, wer sich am Ende dieser Saison als Meister feiern lassen darf. Dahingehend war man am heutigen Abend nicht gerade vom Glück verfolgt, traf über neunzig Minuten gleich drei Mal die Stange und schrammte dadurch stets nur um Zentimeter an einer möglichen Vorentscheidung vorbei. So auch in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs, als Nenad Vidackovic per Kopf ebenfalls die Kugel nur ans Aluminium setzte und damit nicht mehr für die vollen drei Zähler sorgen konnte. Am Ausgang des Rennens um den Titel sollte dies jedoch nichts mehr ändern, die Trauner kürten sich mit diesem Punktgewinn zum Meister der Spielzeit 2022/23 und belohnten sich damit für eine geschlossen starke Spielzeit.

Stimmen zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Wir sind heute einfach nur glücklich, den Meistertitel feiern zu dürfen. Wir hätten uns heute sicher den Sieg auch verdient. Das ist uns am Ende des Tages aber auch egal, da uns den Titel nun endgültig keiner mehr nehmen kann. Jetzt wird gefeiert.“

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Solche Geschichten schreibt der Fußball. Letztes Jahr haben wir den Meistertitel gegen Oedt fixiert, heute ist es genau umgekehrt. Wir können heute mit dem einen Punkt gut leben und gratulieren Oedt zur Meisterschaft!“

Die Besten:

ASKÖ Oedt: Nenad Vidackovic (ST)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Valentin Grubeck (ZOM)

