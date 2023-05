Heimstark! SV Bad Ischl lässt SPG Pregarten keine Chance

Details Samstag, 27. Mai 2023 21:17

Einen elementar wichtigen Sieg in der LT1 OÖ-Liga hatte der SV Zebau Bad Ischl am vergangenen Wochenende eingefahren, als man aus Wels Big Points im Kampf gegen den Abstieg entführt hatte. Heute bekam man es mit der SPG Algenmax Pregarten zu tun – und legte den nächsten Dreier nach. Man wies einen über weite Strecken überforderten Kontrahenten mit 3:0 in die Schranken. Zudem muss ein deutliches Zwischenfazit gezogen werden: Die Truppe aus dem Salzkammergut zeigt sich unter Thomas Heissl stark formverbessert. Es war der dritte volle Erfolg unter dem neuen Übungsleiter.

Heimischen stellen Weichen auf Sieg

Vor rund 350 Zuschauern zeigte sich die Zebau-Elf vom Start weg enorm präsent und zeigte dem Kontrahenten aus dem Mühlviertel, der in der jüngeren Vergangenheit enorm ins Straucheln geraten war, sofort die Grenzen auf. Man kreierte gleich mehreren Top-Chancen und kombinierte jene Spielfreude im vordersten Drittel mit brutaler Effizienz – ein für die SPG Pregarten richtig unangenehmer Mix. In der 27. Minute besorgte Mittelfeldregisseur Filip Halgos mit einem präzisen Schuss ins lange Eck das 1:0. Fünf Minuten später legte Stürmer Rudolf Durkovic nach, indem er nach einem Schussversuch von Offensivkollege Mario Petter per Abstauber erfolgreich war. Die 43. Minute brachte dann die Vorentscheidung mit sich. Kapitän Durkovic versenkte einen Freistoß auf spektakuläre Art und Weise direkt. Dank perfekter Schusstechnik zirkelte er das Leder über die Mauer, sodass es unhaltbar im Kasten des Gegners einschlug.

Gäste können nicht mehr zulegen

Nach dem Seitenwechsel konnte das Kräftemessen das Niveau des ersten Durchgangs nicht mehr halten. Es geizte nun mit offensiven Highlights. Die Pregartner konnten einen insgesamt solide verteidigenden Defensivverbund des SV Bad Ischl nicht in Verlegenheit bringen. Die Heissl-Truppe, mit einer komfortablen Führung ausgestattet, hatte es nicht nötig, noch einmal ein derartiges Offensivfeuerwerk zu zünden. Mehr als Halbchancen sprang in den zweiten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht mehr heraus. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Bad Ischls Jasmin Celebic in der 77. Minute die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Schlussendlich blieb es bei einem glatten 3:0 für die Hausherren, wodurch eine schwarze Serie der Gäste prolongiert wurde. Die SPG wartet seit nunmehr acht Partien auf einen vollen Erfolg.

Stimme zum Spiel:

Johann Roitmayer (Sektionsleiter SV Bad Ischl):

„Es war ein hochverdienter Sieg. Im letzten Heimspiel hatten wir noch einmal viele Zuschauer. Wir wollten unbedingt gewinnen und das ist uns gelungen. Wir waren von Anfang an präsent und haben viele Chancen kreiert.“

Die Besten: Filip Halgos (ZMF), Rudolf Durkovic (ST)

