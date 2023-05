Vizemeister marschiert weiter! SPG Wallern/St. Marienkirchen holt gegen SPG Pregarten dritten Sieg in Folge

Details Montag, 29. Mai 2023 18:54

Seit Freitagabend steht fest: Die ASKÖ Oedt ist Titelträger der Saison 2022/23 in der LT1 OÖ-Liga. Der Vizemeister SPG Wallern/St. Marienkirchen war heute im Nachtrag der 27. Runde im Einsatz, als man die Reise zur SPG Algenmax Pregarten antreten musste. Schlussendlich setzte man sich dort mit 2:1 gegen eine Truppe durch, die nicht einmal 48 Stunden nach der empfindlichen Niederlage in Bad Ischl die nächste Pleite kassierte. Die Krise der Mühlviertler hält somit an: Es war die neunte sieglose Partie en suite.

Früher Doppelschlag bringt Gäste auf Siegerstraße

Vor einer beeindruckenden Kulisse, fast 900 Zuschauer mitumfassend, war eines sofort ersichtlich: Der Favorit aus Wallern legte den Fokus umgehend auf die spielerische Linie und ließ das Leder gefällig durch die eigenen Reihen zirkulieren. Dabei hatte man immer wieder das perfekte Timing für Tempoverschärfungen, um den Defensivverbund des Kontrahenten in Verlegenheit zu bringen. In den Minuten 12 und 17 schlug man dann doppelt zu und stellte somit früh die Weichen auf Sieg. Zunächst bediente man sich einer besonderen Waffe: Stürmer Oliver Affenzeller, für seine unnachahmliche Einwurftechnik bekannt, schleuderte das Leder, einer Flanke ähnlich, weit in den Strafraum hinein. Nach einer Kopfballverlängerung landete das Spielgerät beim am langen Pfosten postierten Felix Huspek, der es nur noch über die Linie drücken musste. Fünf Minuten später brach der Tabellenzweite auf dem rechten Flügel durch. Der heute sehr auffällig agierende Philipp Huspek flankte in weiterer Folge präzise zur Mitte, wo Angreifer Mario Mitter gekonnt einköpfte. Insgesamt ging jene komfortable Pausenführung absolut in Ordnung. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen war schlichtweg das aktivere, präsentere Team, während von den Hausherren einfach zu wenig kam.

SPG Pregarten gelingt nur noch der Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel plötzlich ein anderes Bild: Der Cup-Finalist aus Wallern wurde nun zusehends passiver, konnte das starke Niveau des ersten Durchgangs sichtlich nicht mehr halten. In einer intensiven Phase am Ende einer insgesamt kräftezehrenden Saison in physischer und mentaler Hinsicht ließen die Kräfte immer mehr nach. Das Spiel der Haidacher-Elf war nun fehlerbehaftet. Indes fanden die Pregartner immer besser in die Partie und belohnten sich für einen jetzt vorbildlichen Auftritt in Minute 56. Kapitän Markus Blutsch versenkte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:2. Nun wackelte der Vizemeister, der sich richtig schwertat, wieder in den Rhythmus zu finden. Die Gradascevic-Elf kreierte unterdessen mehrere aussichtsreiche Chancen. Auch bei Standards strahlte man stets eine gewisse Gefahr aus. Für einen Treffer reichte es aber nicht mehr gegen einen Kontrahenten, der in der Schlussphase den Fokus aufs Kontern legte, jene überfallartig vorgetragenen Angriffe aber zu unsauber fertigspielte.

Stimme zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Wir haben uns viel vorgenommen. Nach der Finalniederlage im Cup haben wir gesagt, dass wir die Saison bestmöglich fertigspielen wollen. Das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen.“

Die Besten: Felix Huspek (IV), Philipp Huspek (RMF)

