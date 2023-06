Union Dietach sichert sich Platz drei – Heimsieg gegen den ASK St. Valentin

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 22:00

Zum Saisonabschluss der LT1 OÖ-Liga empfing die Union PROCON Dietach heute auf eigener Anlage den ASK Case IH Steyr St. Valentin und schielte dabei mit einem Auge auf die Landeshauptstadt, wo die Union Edelweiss im Fernduell um Endrang drei im Einsatz war. Schlussendlich setzte sich die Ruttensteiner-Truppe gegen die Niederösterreicher mit 4:1 durch und fing somit die Union Edelweiss auf den letzten Metern noch ab. Es ist die Krönung einer phänomenalen ersten Saison in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes.

ASK St. Valentin mit perfekter Antwort auf frühen Rückschlag

Vor rund 250 Zuschauern brachte der Aufsteiger umgehend die enorme offensive Qualität, die zweifelsohne im Kader steckt, auf den Platz. Nachdem Yusuf Efendioglu eine erste Top-Chance ungenützt verstreichen hatte lassen, machte es Sturmpartner Denis Berisha besser, weil genauer: Er besorgte aus kurzer Distanz die Führung (12.). Als aufmerksamer Assistgeber war Imran Sadriu in Erscheinung getreten. Nur fünf Minuten später schlug aber der ASK in Person von Marco Bühringer, der per verwandeltem Strafstoß erfolgreich war, zurück. Der Penalty resultierte aus einem Handspiel in Dietachs Strafraum. In der Folge entwickelte sich ein Match, das sich auf einem durchaus hohen Niveau bewegte. Beide Teams fanden offensiv statt, wobei die Heimischen ein leichtes Übergewicht hatten.

Zwei Dietacher Eigengewächse treffen

Elf Minuten nach dem Seitenwechsel ging die Ruttensteiner-Elf auf eigenem Kunstrasen abermals in Führung: Dem aufgerückten Innenverteidiger Benedikt Machreich, der kurz vor der Pause eingewechselt worden war, fiel nach einer Standardsituation der Ball vor die Füße und er versenkte ihn humorlos per Dropkick im Tor zum 2:1. In weiterer Folge hatte der ASK St. Valentin zwei aussichtsreiche Chancen, um noch einmal in die Partie zurückzufinden. Nachdem Joker Daniel Bilic bei einem Stangler hauchdünn das Spielgerät verfehlt hatte, zappelte der Ball nach einem Kopfball von Kapitän Jochen Pardametz im Netz. Der Treffer wurde aber aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt. Die Schlussphase brachte dann die endgültige Entscheidung mit sich. Verantwortlich hierfür: zwei Akteure, die in Dietach ausgebildet worden waren. Gegen aufgerückte Gäste schloss Valentin Schwaiger einen Konter perfekt zum 3:1 ab (87.). Zwei Minuten später besorgte Simon Heiml nach einer Schwaiger-Vorlage den 4:1-Endstand – ebenfalls im Umschaltspiel.

Stimmen zum Spiel:



Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Der dritte Platz ist sportlich mehr wert als der Meistertitel in der Vorsaison. Wenn am Schluss noch zwei Dietacher Jungs die Tore machen, darf man als Trainer echt stolz sein.“

Die Besten: Benedikt Machreich (IV), Imran Sadriu (LMF)

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

„Dieses Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Es waren gute Phasen dabei, wir hatten aber zu wenig Cleverness. Daher schließen wir die Spielzeit auch auf Platz sieben ab.“

