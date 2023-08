SV Bad Schallerbach setzt erstes Ausrufezeichen in der OÖ-Liga: Heimsieg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Dienstag, 08. August 2023 22:21

Nach teils heftigen Regenfällen konnten mehrere Partien im OÖ Unterhaus am vergangenen Wochenende aufgrund unbespielbarer Plätze nicht über die Bühne gehen. Auch das Match der LT1 OÖ-Liga zwischen dem SV sedda Bad Schallerbach und der SPG Weißkirchen/Allhaming erwischte es. Heute wurde nachgespielt. Schlussendlich setzte sich der Aufsteiger verdient mit 3:1 durch.

Platzverweis bereits in Minute 20

In den Anfangsminuten war die SPG Weißkirchen/Allhaming das bessere Team – und zunächst mit einem klaren Matchplan ausgestattet: Immer wieder versuchte man, mit hohen, platzieren Bällen Zielspieler Florian Templ zu erreichen, der gekonnt auf den umtriebigen Offensivpartner Valentin Grubeck ablegte. Dadurch strahlte man zu Beginn durchaus eine große Gefahr aus. Ein erster Nackenschlag an diesem Abend folgte für die Zebras aber in Minute 20: Der defensive Mittelfeldakteur Selmir Haskic sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte und musste frühzeitig runter. In Unterzahl taten sich die Gäste gegen ein Team, das mit enormer Qualität ausgestattet ist und zusehends immer besser in den Rhythmus fand, offensichtlich schwer. In der 35. Minute stellte der SV Bad Schallerbach auf 1:0. Nach einem Eckball landete das Leder über Umwege beim aufgerückten Innenverteidiger Valentin Frank, der von allen Akteuren am schnellsten schaltete und es per Kopf über die Linie drückte.

Olzinger-Truppe kann offensiver Wucht nichts mehr entgegensetzen

Nach dem Seitenwechsel wurde die SPG wieder mutiger und versuchte, durch geschicktes Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen. In der 52. Minute belohnte man sich für einen nun couragierteren Auftritt mit dem 1:1. Verantwortlich hierfür: Grubeck, der nach einem Foulspiel an Teamkollege Samuel Grillmayr per verwandeltem Elfmeter traf. Darauf fand der in Überzahl agierende SV Bad Schallerbach aber nur drei Minuten später die perfekte Antwort. Nach Vorlage von Lukas Mayer kombinierte Stürmer Alexander Fröschl eine perfekte Ballverarbeitung mit toller Schusstechnik, um das Leder gekonnt nach Brustannahme per Dropkick im langen Eck zu versenken. Aber auch davon ließen sich die Zebras in einer nun rasanten Partie nicht entmutigen. Grubeck hatte die beste Gelegenheit in dieser Phase. Der Ex-Profi verpasste es aber, den abermaligen zwischenzeitlichen Ausgleich zu besorgen. Mit Fortdauer der Begegnung mussten die dezimierten Gäste allmählich Tribut zollen für einen vorbildhaften Fight in Unterzahl. In mentaler wie physischer Hinsicht an die Grenzen gelangt, musste man in Minute 76 noch einen weiteren Treffer schlucken. Miliam Guerrib traf nach Assist von Kevin Brandstätter zum 3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Wir haben gegen einen sehr starken, routinierten Gegner gespielt. Das Match war auf einem guten Niveau. Wenn es den Ausschluss nicht gegeben hätte, wäre es enger geworden. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Valentin Frank (IV), Alexander Fröschl (ST)

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir können aus dieser Partie viel Positives mitnehmen. Das Ergebnis sieht natürlich nicht gut aus. Leider mussten wir 70 Minuten in Unterzahl gegen einen sehr starken Gegner spielen. Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten. Am Wochenende wollen wir unbedingt einen Sieg einfahren.“

